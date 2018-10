Por Alan Benites



El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo, Walter Huiza, está en el ojo de la tormenta luego de que se revelara un video en el que aparece celebrando su cumpleaños número 48 en una de las sedes de la entidad que dirige.

Las imágenes habrían sido captadas el 29 de setiembre último, en el local ubicado en la urbanización Las Flores, en el distrito de Víctor Larco.

En la grabación se ve como el funcionario, que llevaba puesto el chaleco de la institución, bailaba junto a sus trabajadores al ritmo de las canciones que tocaba y cantaba una tuna universitaria. Para la celebración, además, se adornó el local estatal con globos y serpentinas. También hubo torta, bocaditos y bebidas gaseosas.

El defensor del Pueblo en La Libertad, José Agüero, pidió investigar el caso porque “un local del Estado en pleno proceso electoral es sagrado”. “Es un local público y no pueden haber actividades particulares, sobre todo que estamos en pleno proceso electoral y en una ciudad tan importante”, sostuvo.

Igualmente, dijo que ha derivado este video a la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE) para que tomen las medidas que correspondan. “Hay una presunta falta administrativa al usar bienes del Estado en actividades particulares”, agregó.

Este hecho se suma a las críticas a la ODPE Trujillo de candidatos de diversos partidos, que denuncian que una posible infiltración de militantes de Alianza para el Progreso (APP) en esa entidad habría permitido orquestar un fraude electoral a favor de los postulantes del partido liderado por César Acuña. APP, ha negado esta acusación.

HABRÁ SANCIONES

Este diario intentó comunicarse con Walter Huiza pero no contestó las llamadas. No obstante, la ONPE, a través de un comunicado, rechazó “el uso de locales públicos para fines personales y no institucionales, y mucho menos para celebrar festejos que no son parte de las funciones para el cual han sido contratados”.

También lamentó que el personal “no haya asumido con responsabilidad las funciones encomendadas”. Por ello, anunció que “iniciará medidas disciplinarias oportunas, a fin de aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo a los procedimientos internos”.

DATOS

- El video habría sido publicado en la cuenta de Facebook de la coordinadora distrital de Víctor Larco, Olga Torres. Sin embargo, ante el escándalo, fue eliminado.



- La ONPE aseguró que seguirá supervisando las ODPE a fin de este hecho “no empañen el buen desempeño que el personal de las oficinas descentralizadas han tenido en la jornada electoral”.



- En agosto, postulantes denunciaron que el local de la ODPE en Víctor Larco funcionaba en la casa de familiares de una candidata de APP. Por ello, se alquiló el predio donde se celebró el cumpleaños.