Una historia digna de película. Juan Pablo V. A., tras haber sido declarado muerto en el Hospital COVID-19 de su región (Loreto) tres días antes, regresó a su casa y dejó en shock a toda su familia. El hombre, de 48 años, solo recuerda haber caminado por la carretera hasta volver a su hogar.

De acuerdo a información de medios locales, el sujeto fue trasladado al Hospital Apoyo Iquitos después de sufrir una fuerte caída y golpe en la cabeza. Tras ser internado, el personal le informó a su hermana que había contraído el COVID-19.

Ante esta situación, Juan Pablo fue llevado al nosocomio que atiende a los infectados con el virus. Posteriormente, cuando su hermana acudió al hospital, un médico le informó que el hombre había muerto a causa de la enfermedad.

En conversación con Puerto Noticias, la mujer contó que le negaron ver el cuerpo de su hermano y que tuvo que volver a su casa a comunicar la triste noticia a su familia.

Sin embargo, días después, Juan Pablo se apareció y nadie lo podía creer.

“Era como un sueño lo miré bien y era él. Me levanté, lo agarré y lo bañé. Ahora ya está con nosotros, pero no sé cómo pasó, porque dijeron que mi hermano estaba muerto, no entiendo”, señaló su hermana al medio local.

Hasta el momento, el nosocomio no se ha pronunciado sobre el inusual suceso.

Los familiares de Juan Pablo, quien regresó emanando un olor fétido, temen que este aún tenga COVID-19 y pueda contagiarlos.

Los parientes del hombre sospechan que lo dieron por muerto y trasladaron hasta la carretera, donde han habilitado espacios para enterrar cuerpos de fallecidos a causa de COVID-19.

“Estamos muy preocupados, acá en mi casa vivimos un total de 10 personas, entre ellos hay niños y por favor pedimos el apoyo de las autoridades de salud, estamos en peligro. Tenemos miedo ya que mi hermano al parecer fue enbolsado vivo entre los muertos por coronavirus y se fueron a botarlo en la carretera, ya que se tiene conocimiento que no les entierran bien, solo cumplen con ir a dejarlos y a las justas los entierran por temor a contagiarse", aseveró un familiar al periodista local Piero Torres Pulpin.

La familia hizo un llamado a las autoridades regionales para que Juan Pablo reciba la atención médica necesaria y solicitó pruebas rápidas para descartar el COVID-19 entre sus miembros.

