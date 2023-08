La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, se pronunció ayer sobre el polémico fallo de un tribunal de justicia de Arequipa que el último viernes absolvió al abogado Erick López Tassara, denunciado por violación a su hijastro y a su propio hijo. La denuncia fue interpuesta por su exesposa Lucía Velarde Pardo.

“Hemos expresado públicamente nuestro respaldo y estaremos acompañando a la familia en lo que ella decida hacer para poder sentar nuestra posición frente a este caso”, sostuvo la ministra.

“Hago una invocación a todas las autoridades judiciales para no poner en cuestión la palabra de los niños y niñas, y si ya hay una declaración en cámara Gesell, si hay pruebas que demuestran mucha violencia, por favor, actuar con celeridad y no dejar en impunidad este caso”, añadió tras participar en una actividad por el Día de los Adultos Mayores realizada en la Concha Acústica de Jesús María. Como se sabe, el referido tribunal no valoró la declaración de los dos menores ante la cámara Gesell y tampoco tuvo en cuenta los peritajes médicos.

La ministra Tolentino enfatizó que su portafolio seguirá con atención la evolución de este caso. La defensa legal de la parte agraviada presentará la apelación este lunes.

“Nosotros, como Ministerio de la Mujer, estamos dispuestos a hacer un amicus curiae para poder sentar nuestra posición y remitirla al Poder Judicial sobre este caso”, subrayó.

Recordó que hay una comisión de género que preside la doctora Elvia Barrios que hace esfuerzos por capacitar a los jueces en la aplicación de las leyes, ajenas a estereotipos y creencias.

“Necesitamos esa respuesta para no vivir con impunidad. La impunidad refuerza a los agresores, cambiemos eso”, puntualizó.

Reiteró que el equipo del Ministerio de la Mujer está en contacto con la madre denunciante Lucía Velarde Pardo, con quien, según reveló, tendrá una entrevista para abordar el caso. “Vamos a ponernos a su disposición para poder acompañarla en este proceso”, remarcó.

La funcionaria no dejó de expresar su preocupación por la situación de los dos menores. “Nos preocupa que los niños puedan recuperarse prontamente de este impacto traumático en sus vidas. Necesitan, en paralelo, obtener una sanción, que ellos recuperen su proyecto de vida y puedan continuar su vida”, finalizó.

“SALA DEBIÓ ACTUAR CON SEVERIDAD Y SERIEDAD”

En diálogo con Perú21, la magistrada Elvia Barrios, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, sostuvo que cualquier daño a un menor de edad, como un acto de violación, debe ser sancionado.

“Una afectación a la indemnidad sexual de un menor y cualquier hecho que haya afectado su identidad sexual tiene que ser sancionado severamente. Nuestro Código Penal establece inclusive hasta la pena de cadena perpetua para este tipo de delitos”, afirmó.

Sobre la decisión del tribunal de Arequipa que absolvió a López Tassara, tras la denuncia de violación, dijo: “Eso es una incriminación que la Sala Superior ha debido ver con severidad y seriedad. Nosotros a través de diferentes acuerdos plenarios hemos establecido que la declaración de la víctima constituye una parte fundamental para acreditar el hecho y lógicamente se necesitan otras pruebas que corroboren eso, como el reconocimiento médico legal del niño. Esta es una sentencia dictada en apelación; entiendo que el Fiscal Superior va a impugnar”.

Barrios declinó pronunciarse sobre el futuro del proceso aduciendo que más adelante el caso podría ser materia de un recurso de casación.

No descartó que los magistrados que emitieron la absolución puedan ser investigados. “Si un juez actúa violando la norma procesal o penal, allí está expedito el camino para una acción investigativa, pero en este caso habría que ver las razones de la decisión de la Sala. Es verdad que este es un delito de enorme recurrencia en el país y que convoca nuestra atención”, subrayó.

Por su parte, el neurocirujano Luis Bromley destacó la importancia de la cámara Gesell y precisó que es parte de la evaluación judicial. “Los niños también tienen que ser entrevistados por psiquiatras infantiles. A ese informe se le agrega el informe de la cámara Gesell”, anotó.

Sobre la recuperación mental de los menores afectados sostuvo que estos necesitarán una terapia mental de largo plazo debido a que las marcas quedan dentro de la salud mental de los niños.

“Requieren un tratamiento personalizado para rehabilitar su salud mental dañada y realizar las actividades propias de su edad “, puntualizó.

Datos

El colegiado que emitió la polémica resolución está integrado por los jueces superiores Patricia Posadas Larico, Johana Lozano Rosado y Marcio Arteaga Espinoza.

La Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica condenó todo tipo de abuso físico, sexual y/o psicológico. Expresó su apoyo a Lucía Velarde e hizo votos para que se logre justicia en nombre de sus hijos.

