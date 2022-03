Nelly Maritza Ponce Ccopa y Mery Huillca Cursi, tienen una historia en común de servicio del ciudadano, la primera radica en Puno y es una de los más 450 mil peruanos que hablan aimara. Desde que se incorporó a la Sunarp, en el 2009, y gracias a su dominio del idioma de sus padres y abuelos, apoya al área de orientación al usuario de la oficina registral de esta región del Altiplano cuando un hombre o mujer aimara acude a realizar un trámite registral.

Su alto compromiso social y vocación de servicio, la ha llevado a participar de las brigadas registrales, donde personal especializado de la Institución acude al encuentro de los comuneros y comuneras para brindar orientación registral gratuita.

“Yo nací en Pichacani, un distrito de la provincia de Puno donde se habla aimara. Mis abuelos me enseñaron el idioma y a partir de ese conocimiento, puedo ayudar a quienes lo soliciten. Actualmente me desempeño como asistente registral en el registro predial, pero cada vez que me necesitan, trato de ayudar a los comuneros y comuneras que se acercan a la oficina”, refiere con mucha alegría.

Agregó, que, las comunidades campesinas, por su lejanía a las ciudades, la falta de recursos materiales, así como por las diferencias idiomáticas y culturales, tienen mayores dificultades para acceder a los servicios de la Sunarp. “Estos procedimientos en ocasiones no coinciden con las prácticas y costumbres de estas comunidades, por lo que es necesario acudir a su encuentro y llevar las pautas y recomendaciones en su propio idioma”, explica.

Una experiencia similar, es la que vive a diario la especialista registral de la oficina de Cusco, Mery Huillca Cursi, quien ha participado en una decena de campañas de inclusión registral desde que ingresó a la Sunarp, en diciembre de 2009.

“No soy una traductora oficial, pero hablo quechua porque mi familia en la provincia de Canchis también lo hace. Antes de la pandemia, orientaba en quechua a un promedio de cinco personas por semana. El número aumenta considerablemente cuando visitamos las comunidades como parte de las campañas de inclusión registral para acercar el registro a más peruanas y peruanos”, narró.

Sobre el tema, el Superintendente Nacional de la entidad registral, Harold M. Tirado Chapoñan, resaltó la participación de la mujer en el proceso de socialización de los servicios registrales, tras informar con agrado que del 100 % del personal activo de la Sunarp a nivel nacional, 56,64 % son mujeres, “Cifra que nos alienta a continuar promoviendo estrategias y políticas institucionales para garantizar que mujeres y varones tengan las mismas oportunidades laborales”, acotó.

“Estamos próximos a retomar las campañas de inclusión registral de manera presencial, llevando la operatividad de una oficina registral a cualquier rincón del país. Como muestra de nuestro compromiso por acercar el registro al ciudadano, estamos preparados para orientar y capacitar de manera gratuita en lenguas originarias como el quechua y aimara”, resaltó la máxima autoridad de Sunarp.

REINICIARÁN CAMPAÑAS DE INCLUSIÓN REGISTRAL PRESENCIAL

Con el reinicio de las campañas de inclusión registral a nivel nacional, se espera que la Sunarp llegue a las decenas de comunidades campesinas asentadas a lo largo y ancho del país, brindando la información necesaria para que puedan formalizarse y acceder a los beneficios que otorga el registro.

El taller para comunidades campesinas es uno de los programas de inclusión registral que se relanzará. A través de estos talleres, los comuneros reciben información de los beneficios y la importancia de la inscripción y formalización ante el registro; así como de los procedimientos que deben seguir para completar exitosamente sus trámites de inscripción sobre la titularidad de sus predios, así como la inscripción de sus representantes y la renovación de sus juntas directivas.

“Las mujeres cumplen un importante rol en el objetivo de llevar los servicios registrales a más peruanos y peruanas; y forman parte del equipo que se prepara para retomar las campañas de inclusión registral a nivel nacional, un esfuerzo que busca superar las barreras geográficas y culturales en un país megadiverso como el nuestro, para garantizar la seguridad jurídica de los usuarios de los servicios registrales a través del registro de sus bienes y derechos”, concluyó, el titular de la Sunarp.

