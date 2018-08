El alcalde de San José de Ushua, Iván Villagomez Llamoca, fue uno de los afectados en la masiva intoxicación ocurrida en dicho centro poblado de la provincia de Páucar del Sara Sara ( Ayacucho ).

El burgomaestre perdió a su padre y su sobrino (12), quienes fallecieron a causa de la intoxicación. Además, él mismo fue que ingirió los alimentos contaminados por lo que fue hospitalizado.

La noche del lunes se realizaba un velatorio en Ushua, pero de pronto uno a uno los asistentes a la conmemoración cayeron mal. Todo indica que la ingesta de un caldo de mote, sumado a un estofado de carne, provocó la emergencia.

Hasta el momento, los alimentos contaminados han provocado 9 muertes y 40 heridos.

"Lamentablemente todo el pueblo nos hemos envenenado. No me explico, he perdido a mi familia. Es una desgracia grande, gracias a Dios estoy vivo", contó el alcalde Villagómez, quien logró salvar a su hijos al trasladarlos al Hospital de Apoyo de Pauza.

El alcalde pidió apoyo a las autoridades de la provincia de Paucar del Sara Sara. Indicó que es necesario la llegada de una ambulancia.