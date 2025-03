Gerente de Intercorp: "Somos los primeros interesados en saber qué sucedió"

El gerente de Intercorp, Fernando Zavala, se pronunció este lunes sobre el desplome del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza en Trujillo, en el que murieron 6 personas y alrededor de un centenar quedaron heridas. El directivo calificó el hecho como una "tragedia que nunca debió suceder".

"Nosotros tenemos 30 trabajando en el Perú y nunca nos había pasado algo así", dijo en RPP. Ante ello, afirmó que "somos los primero interesados en saber qué sucedió".

Zavala señaló que su compañía se encuentra "colaborando con el Ministerio Público". En esa línea, indicó que la Fiscalía "ha estado toda la semana pasada" en el Real Plaza de Trujillo "junto a los peritos que se han contratado".

Intercorp, según dijo, también ha "aportado peritos de parte".

El directivo detalló que en 2023 se llevó a cabo una inspección al centro comercial trujillano "que tiene que ver más con temas eléctricos".

"No había un tema estructural. Se subsanó y después vinieron las supervisiones en otros temas y se aprobaron", dijo.

"Estamos dando toda la información para llegar a saber qué exactamente sucedió y sobre eso tienen que venir las responsabilidades legales", precisó.

Niega prohibición a inspectores

Al ser consultado sobre una presunta prohibición de miembros del Real Plaza a inspectores para inspeccionar el techo, señaló que aquello no sucedió. En esa línea, remarcó que no se ha impedido realizar ninguna inspección: "Todas estas inspecciones quedan en actas y muchas veces quedan filmadas. Si hubiese existido algún caso que no se le da el acceso a un funcionario público estaría registrado. Eso no existe, no existe ningún impedimento de alguna persona se la ha dejado fuera por alguna inspección".

"Tenemos inspecciones a nivel nacional. (...) Somos los primeros interesados en que vayan a inspeccionar", agregó.

Pernos oxidados

El directivo de Intercorp se pronunció sobre fotos publicadas de pernos oxidados que habrían formado parte de la estructura del patio de comidas del centro comercial. Al respecto, precisó que "esos pernos estaban ocultos en estructuras" y que "justamente cuando ha habido el desprendimiento se han vueltos visibles".

"Eso es lo que tiene que investigarse, ¿por qué estaban oxidados?", indicó.

Zavala no adelantó cuáles son las hipótesis de la empresa sobre la causa del desplome del techo. No obstante, reveló que se ha acreditado a la Universidad Católica, como perito de parte "para ayudar a la Fiscalía".

"Estimamos que en aproximadamente 10 días, dos semanas, deberíamos tener mayor información sobre los supuestos que podrían decir cuál es la causa de la tragedia", dijo.

Indemnización a víctimas

Fernando Zavala aseguró que Real Plaza se ha puesto en contacto con el 100% de las víctimas

En ese sentido, detalló que hay 118 personas dadas de alta, que en algún momento han pasado por una atención médica, mientras que 18 personas siguen hospitalizadas.

El directivo señaló que el contacto entre las víctimas es directo o a través de sus abogados o un representante designado por ellas. Además, aseguró "el 100% de las personas que desean ser contactadas tienen una persona de contacto".

Asimismo, señaló que la "compañía de seguros ha respondido a todos nuestros requerimientos". Sin embargo, anunció que de igual forma se ha dispuesto un fondo de S/ 20 millones "para cubrir todos los temas médico que sean necesarios encima de los seguros".

Zavala también se refirió al caso de Jhosmar Rodríguez, joven de 22 años cuya pierna tuvo que ser amputada tras la tragedia. El directivo indicó que se han puesto en contacto con la familia de la víctima y se le ha dado la opción de atenderse en una clínica en Lima o en el extranjero "para que se le dé la mejor atención".

"Estamos dispuestos a hacerlo y después de eso también lo ayudaremos en la recuperación. (...) Lo que ha pasado es un daño irreparable, pero vamos a hacer lo máximo para reparar, en alguna medida, el daño que hemos hecho", dijo.

Asimismo, reiteró que el número telefónico habilitado para todas las personas que han pasado por una clínica, hospital o posta es 01-601-4000 opción 9.

