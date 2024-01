“Según inteligencia militar no tenemos hoy en día claro de que está en Perú, pero sí sabemos que toda su familia ha estado en Argentina, es más, han sido capturados, han sido deportados al Ecuador”. Esto fue parte de las declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitidas ayer en el medio local RCN refiriéndose al paradero de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, narcotraficante prófugo y líder de la banda criminal Los Choneros.

Ante esta primera información, las Fuerzas Armadas de Colombia soltaron un dato relevante para nuestro país.

COLOMBIA

De acuerdo con la información que maneja el Ejército colombiano, el norte del continente habría sido solo la primera opción de ‘Fito’, específicamente Colombia. ¿La razón? Diversas bandas criminales tienen alianzas con otras organizaciones narcotraficantes de dicho país, quienes son los que financiarían sus operaciones, entre los que destacan el Frente Oliver Sinisterra, la Unidad Urías Rondón y los Comandos de Frontera; tres estructuras controladas por uno de los grupos más grandes de disidentes de las FARC, conocida como la Segunda Marquetalia.

Sin embargo, en Colombia este temido criminal también es buscado por las autoridades, además, tras el asesinato de su excamarada —Junior Roldán, alias ‘JR’, quien fungía de brazo derecho de Los Choneros— en Fredonia, departamento de Antioquia, no sería un lugar “seguro” para ‘Fito’. Todo ello, más el refuerzo policial colombiano en la frontera, habrían logrado que el criminal desista en sus intenciones.

PERÚ Y BOLIVIA

La nueva ruta trazada apunta hacia el sur, y los países en mención son Perú y Bolivia como posibles refugios. “Lo más probable es que ‘Fito’ tome camino hacia Perú y posteriormente hacia Bolivia para esconderse de las autoridades”, es la nueva versión que mantiene la inteligencia militar colombiana —confirmada por los medios de comunicación más importante del país cafetero—. La información parte de la detención de cuatro familiares de ‘Fito’ en Argentina. A partir de allí han iniciado las indagaciones de su camino a la clandestinidad.

REFUERZO POLICIAL

Por parte de nuestro país, el general PNP Manuel Farías Zapata, jefe de la Región Policial de Piura, informó las medidas que tomarán respecto al intento de ‘Fito’ por ingresar al país.

“Esperemos que no se dé. Tenemos que articular trabajos con Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad para no darle tregua a la delincuencia. (…) Se está reforzando las líneas de frontera a raíz de lo sucedido en el hermano país del Ecuador. De las ocho provincias, solo Piura y Sullana tienen Depincri y Divincri, el resto no tiene personal especializado. Vamos a destacar personal de la Divincri y de Inteligencia para que opere en esas comisarías sectoriales, que conozcan la realidad y empiecen a sacar más información”, indicó.





Argentina deporta a familiares de ‘Fito’

“Estamos orgullosos que Argentina sea un territorio hostil para que una banda de narcotraficantes pueda venir a instalarse”. Con esas palabras resumió la ministra de seguridad argentina, Patricia Bullrich, su decisión de detener y deportar a la familia de Adolfo Macías, alias ‘Fito’.

La operación, liderada por la propia Bullrich, se realizó ayer por la mañana. La esposa y tres hijos del jefe narco fueron apresados en la provincia argentina de Córdoba, en donde se habían instalado el pasado 5 de enero, tres días antes de la sonada fuga de Macías en Guayaquil.

“A través de una resolución de migración que les canceló la residencia transitoria, pudimos retenerlos y expulsarlos del país tal como lo hicimos”, aclaró Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba.

DATOS:

·No es la primera que vez que se fuga. En febrero de 2013, ‘Fito’ y otros 15 presos más de la banda Los Choneros, incluido el líder de la agrupación, Jorge Luis Zambrano, escaparon de la cárcel de máxima seguridad llamada La Roca, pero fue recapturado 10 meses después.

·Los Choneros iniciaron sus acciones como sicarios. Tiempo después ampliaron sus delitos al narcotráfico, extorsiones y robos, también al Perú.





[ENTREVISTA] Diana Coronado, periodista especializada en Seguridad y Política en el canal RCN: “Hay una razón por la que ‘Fito’ no entró a Colombia”

La búsqueda de alias ‘Fito’ ha puesto en vilo a varios países de Sudamérica. La periodista del canal RCN, Diana Coronado, da mayores alcances sobre la información que les fue proporcionada por la inteligencia militar de Colombia.

¿Qué información maneja la inteligencia militar colombiana?

Que posiblemente ‘Fito’ estaría en Perú o Bolivia. Y esto tiene una razón específica. Es que alias ‘Junior’, uno de sus cabecillas, habría sido asesinado a fines del año pasado en un municipio muy cercano llamado Fredonia, en el departamento de Antioquia. Al parecer esa es una de las razones por las cuales no habría cruzado la frontera colombiana. Sin embargo, las tropas militares y la Policía continúa manteniendo la seguridad en dos departamentos fronterizos con Ecuador. Estamos hablando de Putumayo y Nariño.

¿Por qué Perú aparece como una de las posibilidades?

Creo que por ser zona fronteriza. Nunca nos dijeron la razón. Inteligencia entrega una información muy limitada y la información fue precisamente esos dos puntos. Creería yo que es por ser zona fronteriza, pero también hablemos que en Perú y en Bolivia también hay un alto número de cultivos ilegales ilícitos, que al fin y al cabo, es por donde sale la cocaína y donde se financian todas esas organizaciones criminales

¿Cuál es el perfil de alias ‘Fito’?

Este personaje para nosotros no era significativo hasta que se fugó de la cárcel. Así pudimos entender que podría estar en Colombia, porque esa fue la información que se manejó (al principio). Entonces una vez se manejaron esos datos fue que comenzamos a saber un poco más de él. También se habla de otro cabecilla que es alias ‘Capitán’. Entonces son todas estas organizaciones criminales que están delinquiendo en Ecuador, pero la relación exacta o directa con Colombia es el narcotráfico.

¿Por qué es importante que las autoridades de la región trabajen en conjunto para su pronta captura?

Siempre se ha manejado una buena relación en los países cercanos con Colombia. Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia. Siempre ha habido un buen relacionamiento, sobre todo con la Policía. Entonces, a través de Interpol, en el caso de la policía colombiana, es que se dan a conocer a estos tipos de delincuentes para así realizar su captura o deportación. Y obviamente eso se da gracias a los buenos relacionamientos que hay con las distintas policías de América Latina.





