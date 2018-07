El ministerio de Cultura, a través de una resolución suprema, designó a Hugo Coya como miembro del Consejo Directivo y Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

Coya no es nuevo en el cargo, estuvo en el puesto hace menos de un año. El periodista, docente y escritor regresa al IRTP tras haber renunciado al cargo a finales del 2017, luego que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto al ex mandatario Alberto Fujimori.

Como se recuerda, el Consejo Directivo está conformado por un presidente y cuatro miembros designados por Resolución Suprema; estos cargos tiene una duración de dos años, que pueden ser renovados.



La norma que oficializa la designación de Hugo Coya lleva las firmas del presidente de la República, Martín Vizcarra; y de la ministra de Cultura, Patricia Balbuena.