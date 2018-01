A sus apenas 13 años se suponía que ya había vivido lo más terrible que un ser humano puede soportar: su propio padre la ultrajó y la embarazó. Sin embargo, cuando esta pequeña intentaba salir adelante, llegó un supuesto acto de justicia: el Poder Judicial permitió que su verdugo continuara viviendo cerca de ella.

Esto gracias al beneficio del arresto domiciliario que, lamentablemente, permite que no solo violadores estén cerca de sus víctimas, sino también que procesados por asaltos a mano armada y hasta presuntos sicarios estén libres en las calles al acecho de la ciudadanía (ver recuadro).

Actualmente, 238 procesados gozan de este beneficio en la capital, entre ellos William Gonzales, protagonista del terrible caso con el que iniciamos este informe. Gracias a una resolución judicial, este sujeto vive ahora a pocos metros de la casa de su víctima.

BURLAN LA SEGURIDAD

Pero el riesgo no termina en que personas procesadas por graves delitos gocen del llamado arresto domiciliario. Lo más preocupante es que, según la Policía, el 80% de ellos incumple dicha medida y sale de su casa cuando quiere y, muchas veces, para continuar delinquiendo.

Este es el caso de Luis Donaire Flores (30), ‘Pato Ciego’, presunto sicario de la banda Barrio King, vinculada a Gerson Gálvez Calle, conocido como ‘Caracol’.

Pese a que este tenía antecedentes por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y robo agravado, el 1 de junio de 2017 accedió a dicho beneficio debido a que alegó un exceso de carcelería (más de 18 meses en prisión sin sentencia).

Tres meses después, el 18 de octubre, el Departamento de Arrestos Domiciliarios de la Policía Nacional emitió la nota informativa N° 2015-4052, dirigida a la Primera Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte del Callao, informando que Donaire Flores venía incumpliendo la medida judicial en su domicilio de Ventanilla.

Posteriormente, el pasado 25 de noviembre, ‘Pato Ciego’ protagonizó una espectacular balacera en la vía expresa de Paseo de la República luego de que asaltara a dos cambistas en Miraflores. Tras este hecho, el Poder Judicial dispuso que volviera a prisión.

Cabe precisar que de las 238 personas que gozan del privilegio de seguir sus procesos en la comodidad de sus casas, 15 han sido capturadas luego de que cometieran algún delito. Incluso una de ellas mató a un venezolano en un asalto en Villa El Salvador.

RUBÉN VARGAS: HAY UN CÍRCULO VICIOSO ENTRE EL PJ Y MP

"Los jueces deben hacer cumplir la ley y otorgar los arrestos domiciliarios solo en caso de adultos mayores, personas que sufran de una enfermedad incurable o cuando se trate de una madre gestante. Por su parte, los fiscales deben presentar sus acusaciones antes de que venzan los plazos de prisión preventiva de los procesados para evitar que estos salgan por exceso de carcelería. Este círculo vicioso entre el Ministerio Público y el Poder Judicial se debe romper".

ROBERTO MIRANDA: NO HAY CELERIDAD EN PROCESOS

"Cualquier procesado con orden de detención de 9 o 18 meses, que no ha sido sentenciado en su debido momento, puede pedir arresto domiciliario, porque de lo contrario se estarían vulnerando sus derechos. Se les otorga este beneficio a los procesados porque no hay celeridad en los expedientes. Ello se debe a la falta de empleados, la multiplicación de procesos y las huelgas de trabajadores del Poder Judicial. Deben declarar esta institución en emergencia".

TENGA EN CUENTA:

* No pueden detenerlos. La Policía informó que si ven en la calle a cualquier procesado con arresto domiciliario, no pueden apresarlo porque su situación es de ‘proceso en libertad’. Es decir, no tienen orden de captura.

* El Departamento de Arrestos Domiciliarios de la PNP informó que actualmente hay 144 efectivos para resguardar a 238 procesados.

* Sin embargo, estos policías trabajan en el servicio de 24x24, es decir, solo se cuenta con 72 agentes por día.

* La Policía ya ha reportado al Poder Judicial que Axel Rincón, acusado de homicidio, no ha sido encontrado 77 veces en su domicilio.