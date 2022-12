Inseguridad alimentaria: La nueva crisis global será aguda para las familias peruanas

La pobreza, la falta de empleo y el hambre cada vez afectan a más personas en Perú y el mundo. Según el informe Panorama Social 2022 que publicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proyecta que, a fines de 2022 el 32,1% de la población de América Latina y el Caribe se encontrará en situación de pobreza, con cifras por encima de la situación pre pandemia.

En la región América Latina, Perú, Guatemala, Colombia y Venezuela se encuentran gravemente expuestos al impacto de la actual crisis alimentaria según el Boston Consulting Group que ha publicado un análisis combinando varios factores: dependencia de las importaciones, inseguridad alimentaria, clima y conflictos. En total fueron 45 países que aparecen en situación grave, incluyendo a los 4 países Latinoamericanos.

“Desde hace más de 2 años, la crisis de la pandemia sigue vigente y se agravó con la crisis social ocasionada por el aumento de precios, la falta de urea, la guerra de Rusia y Ucrania y la crisis climática y ambiental, desencadenando una crisis global. La seguridad alimentaria de las personas está en peligro por la desaceleración de la actividad económica donde miles de personas corren el riesgo de perder sus empleos en 2022-2023″, dijo América Arias, directora de la ONG Acción contra el Hambre en Perú.

Inseguridad alimentaria y la brecha de género

Con respecto a la situación de las mujeres, según el informe de State of Food Security and Nutrition in the World - 2022 (SOFI), son las mujeres quienes sufren más inseguridad alimentaria. A nivel global, la brecha de género es de más de 4 puntos porcentuales (31,9% de las mujeres vs el 27,6% de los hombres). Sin embargo, en América Latina la brecha es de 11.3 puntos porcentuales y es la más crítica en el mundo.

La pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto desproporcionado en las oportunidades económicas de las mujeres y en su acceso a alimentos nutritivos. En el 2020 se registró un aumento histórico de la desocupación, que afectó en mayor medida a las mujeres, que representa un retroceso de 18 años en la participación de la fuerza laboral.

Proyección de ayuda humanitaria – 2023

La ONG Acción contra el Hambre ha desarrollado su informe “Llamamiento Regional 2021-2023″ donde evalúa y analiza, la situación en la región América Latina bajo diferentes ejes. Éste señala como, en los últimos 3 años, se triplico el número de personas que necesitan ayuda humanitaria. En Perú, la ONG pretende ayudar a 118,3000 personas al 2023 con un requerimiento financiero de 11 millones de euros y en coordinación con las Instituciones del Estado, el sector privado y la sociedad civil.

Para América Arias, la estrategia del próximo año será ampliar la cobertura territorial a los departamentos de La Libertad, Loreto y Arequipa, llevando modelos de trabajo que han sido exitosos en otras zonas, con el fin de garantizar la cobertura de sus necesidades básicas y medios de vida.