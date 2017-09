El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó a 26 peligrosos reclusos de los penales de Trujillo, Ancón I, Callao y Miguel Castro Castro hacia el recinto penitenciario Cochamarca, ubicado a más de 4,500 msnm en Cerro de Pasco.

El operativo se realizó el fin de semana pasado y movilizó a efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) que ingresaron a los pabellones para conducir a 26 reclusos y llevarlos en camionetas a su destino.

Los reos fueron trasladado porque —de acuerdo a información de inteligencia penitenciaria— seguían cometiendo delitos desde los penales.

El presidente del INPE, Carlos Vásquez Ganoza, declaró que este es el tercer traslado que se realiza en lo que va del año. Asimismo, indicó que en los trasladados se movilizó a las cabecillas de seis bandas delictivas tales como los Malditos de Moche, los Cagaleches de Virú, los Chacales de Benja, los Malditos del Triunfo y otras más.

Vásquez Ganoza indicó que “el mensaje es claro para todos los internos que no quieren acogerse a la política “mano abierta” ofrecida por la administración penitenciaria, es decir, si no quieren estudiar o trabajar, si no valoran los esfuerzos que se hacen por mejorar sus condiciones de vida, entonces estos operativos continuarán y para ellos solo queda su reubicación en penales situados a gran altura”.