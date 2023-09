El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), lanzó un nuevo proceso de admisión para el “Curso en Seguridad Penitenciaria - 2023″, dirigido a varones y mujeres entre 20 a 26 años de edad de todo el país.

Se ofrecen 410 vacantes para varones y 90 para damas. Las inscripciones se realizarán del 11 de setiembre al 04 de octubre de manera virtual, a través de la página web del INPE https://www.gob.pe/inpe, previo pago de S/140.00 al Banco de la Nación.

Los requisitos que deben cumplir son: ser peruano de nacimiento, tener una estatura mínima de 1.68 m, para varones; y de 1.58 m, para el caso de mujeres; además de poseer buen estado físico y mental. Tener secundaria completa, no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. No estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y, para el caso de postulantes mujeres, no deberán encontrarse en estado de gestación durante el proceso de admisión.

Quienes logren inscribirse correctamente continuarán participando de las evaluaciones que tienen carácter eliminatorio, tales como: evaluación de conocimientos, de esfuerzo físico, psicológica, médica y entrevista personal. Dichas evaluaciones se desarrollarán de manera presencial en la ciudad de Lima y sus resultados son publicados en la página web del INPE.

Los postulantes que alcancen una vacante en el concurso de admisión, podrán ser parte del curso formativo en “Seguridad Penitenciaria 2023″, a desarrollarse en las instalaciones del CENECP, en la modalidad de internado por un tiempo de 12 meses.

Cabe precisar que, este curso formativo que brinda el CENECP, es uno de los requisitos exigidos por el INPE para poder laborar como agentes de seguridad en establecimientos penitenciarios a nivel nacional.