Luego de un periodo de rechazo al proceso de vacunación contra la COVID-19, los pobladores del centro poblado Awajún Naranjos, perteneciente al distrito San José de Lourdes, de la provincia de San Ignacio, región Cajamarca, decidieron vacunarse después de diversos diálogos interculturales en su lengua materna y visitas de sensibilización sobre la importancia de la vacunación para enfrentar la pandemia.

Como muestra de liderazgo y ejemplo para sus compoblanos, el primero en recibir la vacuna fue el Apu Awajún, Román Jempekit Petsá, quien agradeció el trabajo del personal de salud que llegó hasta su comunidad.

“En reunión hemos acordado que va haber vacunación. Agradezco a la Diresa, la Red de Salud San Ignacio, USAID y Prisma por haber llegado hasta Naranjal explicándonos sobre las vacunas, respetando nuestras costumbres”, mencionó el líder comunal.

“A mí me dijeron que como Apu me vacune primero, y ya me vacuné. Ahora estoy bien, tranquilo. Después, los comuneros se van a vacunar”, afirmó Jempekit Petsá, refiriéndose al ejemplo que como líder awajún debe dar a cada integrante de su comunidad nativa.

La comunidad awajún se ubica al norte de la región Cajamarca, a tres horas de la provincia de San Ignacio y es una de las más alejadas de la región. Su actividad productiva gira alrededor de la pesca, ganadería, el cultivo de café, cacao, yuca y plátano.

Tienen aproximadamente mil habitantes, de los cuales hasta el momento son alrededor de 390 personas mayores de 18 años, adolescentes y niños entre 5 y 11 años los que ya se encuentran protegidos, según dio a conocer la Red de Salud San Ignacio, en Cajamarca.

