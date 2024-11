Ingeniero biotecnólogo gana viaje de ensueño a Punta Cana

No se lo esperaba, pero lo deseaba con todo el corazón. El ingeniero biotecnólogo Ludwig Díaz, un lector cautivo de Perú21, ganó el concurso ‘Escapada de Primavera’ que lo premió con un viaje para dos por cinco días y cuatro noches en la paradisíaca playa Bávaro, de las más bonitas de Punta Cana, en República Dominicana.

Nuestro ganador y su esposa, la médico veterinaria Blanca Gamboa, viajarán en la aerolínea SKY, tarifa Plus, y se hospedarán en el hotel 5 estrellas Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, categoría Junior Suite. Pueden cobrar el premio hasta el 30 de marzo de 2025.

“Estoy muy emocionado, en verdad; hasta ahora no puedo terminar de creer la suerte que he tenido, la buena noticia que he recibido. Nos abrazamos, saltamos, llenos de felicidad con mi esposa, pues saldremos de la rutina y el trajín del trabajo”, mencionó sonriente Ludwig durante su paso por las oficinas de este diario, en Miraflores, para recoger el premio de manos de Pamela Covarrubias, regional sales manager Perú de Palladium Hotel Group; y de Sebastián Fernández, subgerente comercial de SKY en Perú.

"El ganador podrá canjear estos pasajes en cualquier momento del 2025. Tenemos 2 vuelos de Lima a Punta Cana, cualquiera es perfecto para que el ganador pueda llegar para disfrutar de la playa", dijo Sebastián Fernández.

A su vez, Pamela Covarrubias, refirió: "El ganador no solo disfrutará de cinco días y cuatro noches en Punta Cana, sino también de shows nocturnos, fiestas, sistema todo incluido y restaurantes maravillosos".

SANA COSTUMBRE

Ludwig Díaz contó que compro su ejemplar de Perú21 el domingo 20 de octubre. Luego de desayunar comenzó con la lectura de los exclusivos reportajes, informes y columnas de opinión que trae nuestro periódico.

Allí, reparó del aviso del concurso en la portada, escaneó el QR y registró su código de participante. 17 días después se convirtió en el feliz ganador. “Disfruto mucho sentarme un domingo, después de desayunar, a leer mi Perú21, tenerlo físicamente. Es una costumbre que heredé de mi padre”, subrayó Ludwig.

