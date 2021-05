Luego de más de un año de pandemia, la labor de la sociedad civil no debe pasar sin ser reconocida. En junio de 2020, 4 personas se juntaron para intercambiar ideas y ver cómo, desde el sector privado, podían apoyar al Gobierno en el proceso de adquisición de vacunas. Perú21 conversó con uno de lo miembros del “Comando Vacuna”, el ingeniero Raúl Delgado Sayán.

Raúl Delgado Sayán, integrante de Comando Vacuna

Sayán recuerda que todo comenzó con una publicación que hizo hace casi un año, donde revelaba cuál era la situación actual de la comunidad internacional en términos de la vacuna y en qué fase se encontraba en Perú. “A raíz de eso, me junté con Carlos Neuhaus, Antonio Pratto y en ese momento también estaba Luis Suárez. Es más no conocía a Antonio Pratto y mira todo lo que hemos avanzado con las reuniones que tuvimos por zoom”, contó el ingeniero.

Pero no fue fácil para estos representantes de la sociedad poder entablar un diálogo con el Gobierno. “En el gobierno anterior no nos sentimos escuchados. Yo no tuve ninguna reunión presencial. Con el ministro Zamora hubo una reunión que duró 15 minutos por zoom y con la doctora Mazzetti no tuve ninguna reunión”, precisó el miembro del “Comando Vacuna”

Recién más adelante sintieron que sus experiencia y amplio conocimiento eran escuchados. “En la época del canciller de Alan Wagner sí hubo mucho contacto y diálogo fluido para cambiar información y la verdad es que se ha avanzado muchísimo. Antes estábamos en la cola y hoy estamos en el puesto numero 13 a nivel mundial en cantidad de vacunas por persona. En la región solo nos supera Chile”, indicó Delgado Sayán.

