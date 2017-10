Informe.21: Extorsionadores en el norte del país son ahora más violentos

Las bandas de extorsionadores siembran el terror en el norte del país. El accionar de estas redes criminales contra sus víctimas se ha vuelto más violento. El hampa ha pasado de dejar cartuchos de dinamita y granadas con mensajes amenazantes a atacar a sus blancos con la detonación de estos explosivos. También queman los bienes de quienes se niegan a pagar cupos.

En efecto, el jefe de la Macrorregión Policial La Libertad-Áncash, general Tito Pérez, indicó que el hampa ataca con mayor ferocidad porque la ciudadanía les ha perdido temor y ahora denuncia las amenazas. “Los últimos ataques (con explosivos) indican que las bandas actúan con más ferocidad, pero estamos detrás de ellas con grupos especializados y acciones de inteligencia”, dijo.

Uno de los atentados en La Libertad ocurrió el 16 de octubre. Aquella vez, quemaron una minivan afiliada a la empresa de transporte Chisa, en la provincia de Ascope, porque el propietario se negó a pagar los S/5 mil que le exigían.

Además, la compañía de transportes Caipo, ubicada en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, ha sufrido tres ataques con explosivos en los últimos tres meses. El 19 de octubre, en tanto, incendiaron la puerta de un salón de belleza en El Porvenir, Trujillo.

Según información del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Trujillo, que recoge estadísticas de comisarías, la División de Investigación Criminal de Trujillo y los Departamentos de Investigación Criminal en el departamento, han ocurrido unas 600 extorsiones este año. En todo 2016 se registraron 532 casos.

En la región Piura, el panorama es similar. El 1 de agosto incendiaron la camioneta de un empresario en Talara porque no pagó un cupo de S/50 mil. El 23 de octubre balearon la casa de un distribuidor de abarrotes en Tambogrande porque no aceptó desembolsar S/20 mil. En junio, hicieron estallar un explosivo en el frontis de una constructora en Catacaos porque no pagaba el chantaje de S/50 mil por una obra que ejecutaba.

De acuerdo con el Ministerio Público, en el distrito fiscal Piura, que incluye las provincias de Piura, Sechura, Paita, Morropón y Huancabamba, de enero a octubre se han denunciado 207 casos de extorsión. El año pasado hubo 365.

Lambayeque también es blanco de los extorsionadores. En esta región se han registrado 95 denuncias este año, según la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Divicaj). En 2016, se reportaron 350 casos, según el Ministerio Público.

El 15 de febrero hicieron estallar un explosivo en una cebichería del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, para que el propietario pague S/50 mil. El 22 de julio, hampones en motocicleta le lanzaron un explosivo al auto en movimiento de un trabajador de una aseguradora que era amedrentado. Este quedó herido. El 1 de agosto arrojaron una granada a una maderera porque el dueño no pagaba US$50 mil. El 8 de octubre quemaron una minivan en la urbanización Remigio Silva de Chiclayo. Le exigían dinero al dueño para darle ‘protección’.

Mininter se pronuncia

Al respecto, el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Rubén Vargas, señaló que “no es cierto que recién se estén reportando el uso de la violencia como mecanismo de la extorsión, ya que se tienen registros de años anteriores”. Precisó que, según los reportes, varias unidades de las empresas de transporte en el norte fueron incendiadas y dinamitadas en 2014 y 2015, e incluso en 2016.

En ese sentido, indicó que “la Policía y el Ministerio del Interior tienen una estrategia absolutamente clara para enfrentar a la criminalidad organizada”.

Igualmente, refirió que las megaoperaciones en el norte contra las redes criminales han permitido frenar su avance. Sin embargo, manifestó que “hay todavía mucho por hacer, sin ninguna duda”.

Tenga en cuenta

- El jefe de la Macrorregión La Libertad, general Tito Pérez, indicó que aún hay unas ocho bandas que operan en Trujillo, pero que están tras sus pasos.



- El jefe policial de Piura, coronel Walter Cárdenas, dijo que su institución lucha contra este flagelo e invocó a denunciar las extorsiones. Afirmó que en la región operarían 10 bandas y que la mayoría actuaría desde el penal.



- El jefe PNP de Lambayeque señaló que pese a que se han desarticulado 10 bandas, las obras de construcción y las empresas de transporte siguen siendo amedrentadas.



- El viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, indicó que el gran problema que tenemos en el norte es que se ha dejado crecer a las organizaciones criminales en los últimos 10 años. “No se les enfrentaba de manera decidida como lo estamos haciendo ahora”, sostuvo.



- También manifestó que en La Libertad, la región más golpeada por las extorsiones, la Policía y la Fiscalía han desarticulado 14 redes criminales durante el actual gobierno.