El Perú se unió hoy a la lista de países latinoamericanos con casos confirmados de coronavirus. El presidente, Martín Vizcarra, anunció que un hombre de 25 años con antecedentes de haber viajado recientemente por España, Francia y República Checa se convirtió en el primer paciente peruano del COVID-19.

Aunque el joven se encuentra estable y es atendido por personal especializado, el caso ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de que la epidemia se extienda en el territorio peruano. Por eso, Perú21 conversó con el infectólogo Arturo Pareja Cruz, jefe del Centro de Infectología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres, quien explicó cómo es la enfermedad y cómo evitarla.

¿Qué tipo de virus es el COVID-19?

El COVID-19 pertenece a un grupo de virus existente denominado coronavirus, que es causante de infecciones respiratorias y, específicamente, del resfrío común. Con el paso de los años este virus ha ido cambiando y mutando su forma hasta convertirse en una nueva cepa con características más agresivas a sus antecesoras, como el MERS y el SARS. La nueva cepa es capaz de ocasionar enfermedades más graves, como la neumonía o la infección respiratoria aguda. Además, no responde bien a los tratamientos convencionales.

¿Por qué esta nueva cepa causa tanta alarma?

Es porque hasta el momento se desconoce al 100% cómo ataca el virus. La familia del coronavirus convencional se sabe bien cómo se transmite, el periodo de incubación, los síntomas, etc., pero cuando hay mutaciones y se convierten en otro tipo de cepas siempre hay algunas diferencias, porque pueden demorar más en transmitirse, pueden ser más agresivos o invadir de una manera diferente y eso es lo que aún se está investigando. Los científicos están buscando tratamientos y alternativas ante esta nueva cepa y en el transcurso de las semanas el panorama debería estar mucho más claro.

¿Qué diferencia existe entre esta nueva cepa y las anteriores del MERS o el SARS?

Esta mutación ha cambiado su forma de ataque a las células respiratorias para poder vivir y multiplicarse y, aunque nuestro sistema inmune está preparado para defenderse del ataque de virus, bacterias, hongos y parásitos, cuando hay cepas nuevas toma su tiempo reconocerla.

¿El clima frío contribuye a que el virus permanezca más tiempo en el ambiente?

Todos los virus respiratorios, como el virus de la influenza, el de la gripe, el rinovirus o el coronavirus siempre aparecen en estaciones frías, pero con los cambios climáticos mundiales, los virus se han adaptado al medio externo adverso adverso y ahora se pueden ver en cualquier estación del año, aunque siempre prefieren las épocas frías.

¿Qué grupo de personas son las más expuestas a ser afectadas por el virus?

Convencionalmente el virus aprovecha para atacar con más agresividad a las personas cuyo sistema inmune no funciona bien. Las muertes, que son un porcentaje pequeño, se dan en personas mayores de edad que tienen riesgo porque sus defensas están bajas y no responden de forma adecuada ante el ataque del virus. También personas jóvenes, como el primer caso confirmado en el Perú, pueden ser vulnerables ante el COVID-19 si están desnutridos o sufren enfermedades crónicas como diabetes, artritis reumatoide, osteoartritis, tuberculosis, cáncer, VIH u otras afecciones del sistema inmune. Además los que consumen glucocorticoides como tratamiento para alguna enfermedad tienden a disminuir el sistema inmune.

Las enfermedades virales no tienen tratamiento, solo se tratan los síntomas. ¿En el caso del coronavirus qué se puede hacer?

El coronavirus tampoco tiene un tratamiento específico, pero sí preventivo. Como la cepa es nueva aún se trabaja en la posibilidad de obtener una vacuna y mientras tanto hay que tratar los síntomas externos: si le da fiebre al paciente, se le dará un antipirético, si hay insuficiencia respiratoria, se le dará soporte vital y si hay una infección, se le dará un tratamiento. Lo que sí se está investigando, aunque todavía no hay evidencia clara, es la posibilidad de usar algunos antivirales que se usan en otras enfermedades y que en algunos países está dando ciertos resultados.

ES IMPORTANTE ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS

TODO SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuánto tiempo puede durar una infección por coronavirus?

Este virus tiene un proceso de vida corta y luego se elimina. Lo que se debe cuidar es que en ese proceso no contamine a otras personas y, por ello, es importante adoptar medidas preventivas.

Además del lavado constante de manos y toser o estornudar poniendo el antebrazo, ¿qué medidas deben adoptarse?

El lavado de manos es importante, pero no es suficiente. Las personas contagiadas deben evitar el contacto personal con personas sanas y usar mascarilla para proteger la salud de los demás. Las personas enfermas, no solo con coronavirus sino con cualquier enfermedad respiratoria, no deberían asistir al colegio o centro de labores porque exponen al resto de sus compañeros al contagio. Acudir enfermo es totalmente irresponsable y con más razón en el caso del coronavirus. Además, toda persona con síntomas respiratorios debería evitar el contacto con grupos humanos grandes, pues el usar la perilla de una puerta o el pasamano en el bus puede ser fuente de contagio. Si alguien se siente mal, de inmediato debe cubrirse con una mascarilla, evitar el contacto con sus familiares o mantenerse a una distancia de un metro para evitar cualquier transmisión a través de las gotas de saliva y llamar al centro médico.

¿En estos momentos deberíamos evitar acudir a lugares cerrados con mucha gente como cines y colegios?

Este tipo de medidas se irán tomando poco a poco conforme vayan aumentando los casos de coronavirus en el país. En otros países, como China, se estableció la cuarentena de las ciudades como una medida de salud y, si en el país la situación se agrava, se deberán tomar todas las medidas preventivas. Ante más contagios, el riesgo en lugares de asistencia pública masiva es alto.

¿Tomar vitamina C puede ayudar a mejorar las defensas de las personas?

La vitamina C es un buen antioxidante y ayuda al sistema inmune a trabajar mejor frente a un virus. Pero una buena alimentación también ayuda a mejorar la respuesta del sistema inmune para poderse defender. Si nuestro cuerpo está sano podrá combatir mejor las infecciones.

¿Los hospitales del Perú están preparados para atender una posible epidemia de coronavirus?

En realidad no contamos con medidas adecuadas. En el Perú no hemos pasado por epidemias tan grandes, salvo la del cólera que nos cogió desprevenidos. Aunque es un caso diferente, actualmente varios hospitales carecen de salas de cuarentena o aislamiento para este tipo de infecciones. El Gobierno ha dispuesto medidas económicas para prevenir más casos y creo que, si los hay, habrá una reacción. Pero hace falta salas de aislamiento de categoría que no se observan en un hospital general. Nos falta preparación, no solo en el ambiente hospitalario sino en laboratorios adecuados y en la comunidad, para que sea más responsable y con hábitos preventivos.

En internet se habla del ajo y de otras plantas medicinales para ayudar a prevenir el coronavirus, ¿puede funcionar?

No hay evidencia de nada de eso. Si algo no tiene evidencia científica probada en un estudio clínico con pacientes de este tipo de virus específico no es seguro.

¿Cuál sería su recomendación en este momento?

La población no debe alarmarse. Puede que con el paso de los días haya un segundo o tercer caso del virus, pero no estamos viendo situaciones dramáticas. Hay que tomar las medidas preventivas. Lo que toca es hacer la vigilancia sanitaria para controlar la infección.

