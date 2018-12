Este drama ocurre en los arenales del sector Bello Horizonte en el distrito de El Porvenir, en Trujillo. En esta zona, tres niños, dos varones de 5 y 8 años, y una niña de 11 años, viven en medio de la pobreza y el abandono de su propia madre.

Su hogar es una humilde vivienda de plástico con calaminas en donde no existen servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. Pedro Florián Narcizo es un modesto carpintero y albañil, que trabaja día a día, pero lo que gana no le alcanza para cubrir la manutención de sus hijos.

Por eso, el obrero de 40 años anunció que solicitará que su ex pareja y madre de los pequeños, Doris Minchola Gutiérrez, se responsabilice por sus hijos en común y reclamará la pensión alimenticia. Definitivamente, este caso es inusual teniendo en cuenta que la mayoría de denuncias de este tipo son hechas en contra de los padres.

"Ella está trabajando en una fábrica en Virú. No viene a visitar a los niños. No se preocupa cómo están, no pregunta si se enferman, si necesitan alimentos" , señaló Florián Narcizo a RPP.

El progenitor advirtió que asistirá a un juzgado de familia para hacer efectiva su demanda. También pidió apoyo a la Defensoría del Pueblo, a la Comisaría de la Mujer de Trujillo y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) con miras a iniciar el trámite.

Mientras los niños esperan por la ayuda de su madre, siguen en desamparo expuestos a cualquier enfermedad al no contar con un seguro médico y por las precarias condiciones en las que transcurren sus días.

Pese a la triste realidad, su progenitor hace sus mejores esfuerzos y ha logrado que continúen con sus estudios en el colegio Municipal en el centro de Trujillo.

