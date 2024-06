Un brutal caso de violencia de género ha conmocionado a la selva peruana. En Pucallpa, una mujer fue rociada con gasolina y luego incendiada por su pareja, sufriendo quemaduras de segundo grado en la espalda y los brazos.

El deplorable incidente ocurrió en circunstancias aún confusas, pero las declaraciones de un familiar indican que el agresor, en estado de ebriedad, ejecutó el ataque.

La rápida respuesta de la policía fue crucial. Agentes del puesto de vigilancia fronterizo actuaron con prontitud, logrando la captura del presunto culpable, quien confesó su crimen.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, fue trasladada de emergencia al hospital regional, donde permanece hospitalizada. Según un primo de la víctima, la intervención rápida de otro familiar evitó una tragedia mayor.

El detenido, después de su captura, fue trasladado en helicóptero a Pucallpa, donde será puesto a disposición de la División de Investigación Criminal. La gravedad del caso y la violencia extrema con que fue cometido han generado una fuerte reacción entre los familiares de la víctima, quienes han solicitado la intervención de la ministra de la Mujer para asegurar la protección y el bienestar tanto de la víctima como de su familia.

Feminicidio en Jauja

Nuevo caso de feminicidio en el país enciende las alarmas. Esta vez fue en Jauja, Huancayo, y la víctima una joven embarazada de apenas 17 años, cuyo cadáver fue encontrado en una zona alejada entre los anexos de Tambo Paccha y Yanamarca, en el distrito de Acolla. El cuerpo estaba cubierto casi por completo por paja y rastrojo en medio de una chacra.

La víctima tenía varios golpes contundentes en la cabeza, el torso descubierto y el pantalón bajado hasta las rodillas. Un agricultor de la zona la halló aún agonizando, apresurándose a pedir ayuda al distrito más cercano, pidiendo ayuda a las autoridades de Tunan Marca.

Tras ello, se trasladaron junto a agentes policiales al lugar, sin embargo, la joven ya había fallecido.

“Cuando me dirigía a mis terrenos agrícolas escuché gemidos, me acerqué y era una persona que solo podía verle el rostro ensangrentado. No tenía los medios adecuados para ayudarla por eso me movilicé lo más rápido que pude buscando ayuda”, señaló Angel Parco.

Investigaciones preliminares indican que la joven había salido por la mañana del domingo desde su domicilio junto a su pareja, Juanito Barzola Hilario, de 31 años, a bordo de su camioneta. Convivía con él apenas por 3 meses y fueron vistos por última vez ese día paseando por las calles de Jauja.





Aumento de casos de feminicidio

La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema alarmante en Perú, según un reciente informe del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). De enero a mayo de este año, se han reportado 80 casos con características de feminicidio y 89 intentos de feminicidio. Lima encabeza la lista de estos trágicos incidentes, demostrando que la capital no está exenta de esta problemática nacional.

El informe refleja un patrón de violencia persistente y en aumento. En 2023, se registraron 170 feminicidios, lo que representa un incremento del 31% en comparación con 2022. Estos datos subrayan una tendencia preocupante que exige una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades y la sociedad en general.

Además, hasta mayo de 2024, más de 57 mil mujeres buscaron ayuda en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), con abril siendo el mes que más casos atendió. Estos centros ofrecen apoyo crucial a las víctimas de violencia de género, proporcionando servicios legales, psicológicos y sociales.

El aumento en los casos reportados y la alta demanda en los CEM destacan la necesidad de fortalecer las políticas públicas y los recursos destinados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, ha reiterado el compromiso del gobierno para abordar este problema, pero los desafíos persisten.





