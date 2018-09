El fallo que absolvió a 38 presuntos integrantes de ' Los Dragones Rojos' fue duramente criticado por la Fiscalía en La Libertad. José Pagaza, representante del Ministerio Público que acusó a estos sujetos, dijo estar “sorprendido e indignado” con la decisión judicial, por lo que no descartó quejar a los magistrados que emitieron la sentencia.

“Vamos a apelar esta medida. Muy independiente vamos a evaluar otra medida, una queja. Ya he informado a mi superior”, indicó Pagaza.

Consideró, además, que las pruebas que presentó contra los acusados fueron contundentes. “No me parece atinada (la sentencia). Los jueces son independientes pero creo que hay límites razonables y no razonables para que se haya absuelto a toda la banda, incluidos los cabecillas, habiendo pruebas contundentes”, dijo.

Por su parte, Juan Luján, director de debates del Segundo Colegiado Penal Supraprovincial de La Libertad que falló a favor de estos sujetos, exigió a la Fiscalía que “no califique de manera poco objetiva el trabajo del juzgado”.

Aseguró que el Ministerio Público no probó la existencia de delitos y que varios de los operativos “se hacen, lamentablemente, pensando en llevar (a los detenidos) a la prensa y sacar réditos políticos”.

La presunta banda, desarticulada en una megaoperación en el 2015, era procesada por asociación ilícita para delinquir y tenencia ilegal de armas de fuego.