Disfrutar de una buena película en el cine, acompañado de una rica chicha morada y canchita casera está cerca de volverse una realidad.

Esto luego que Indecopi declarase fundada la denuncia presentada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) a las cadenas Cineplanet y Cinemark , por lo que cuentan con 10 días para cumplir con las resoluciones.

A partir del 2 de marzo se podrá disfrutar de una manzana o choripan en dichos establecimientos. Si bien de momento la disposición solo comprende a estas dos empresas, la medida sienta precedente para que los demás cines adopten la misma.

RESTRICCIONES

Sin embargo, esto no significa que los asistentes podrán llevar cualquier clase de alimento a las salas de cine. Tal como explicó a Perú21 Jaime Delgado , ex congresista y abogado de Aspec que tuvo a cargo el caso, la denuncia presenta ciertos detalles a tomar en cuenta para no malinterpretar el alcance de las resoluciones emitidas.

"Lo que va a poder llevar son alimentos iguales o parecidos. Lo que no vas a poder llevar son cosas que puedan causar malos olores o accidentes... pero digamos que puedes llevar tu propia canchita o un chocolate de verdad. Siempre y cuando respetando los criterios del negocio", refirió a este medio.

De esta manera, alimentos como arroz con pollo, sopas u otras sugerencias que se los usuarios han comentado en las redes sociales a raíz de esta medida no serían admitidas en el interior de las salas de cine, pues no son productos que la empresa suele poner a la venta en sus establecimientos.