Indecopi abre investigaciones por ausencia de Lionel Messi en Meet and Greet

Messi en aprietos. Luego de que varios hinchas que pagaron grandes sumas de dinero para un Meet and Greet con Lionel Messi no lo vieran, porque el argentino decidió no participar de este, Indecopi inició investigaciones para determinar si hubo algún incumplimiento de normas de publicidad.

PUBLICIDAD

Y es que las entradas Hospitality - Butaca Roja, las más caras del tarifario para el encuentro entre Universitario de Deportes y el Inter de Miami, incluía el Meet and Greet, con traslado con buses a estadio, catering, entre otros beneficios, por lo que tenía el costo exacto de S/3,855.

No obstante, para decepción de muchos hinchas que accedieron a esta oportunidad, el '10' de la selección argentina no se apareció, pese a que su presencia estaba asegurada por el CEO de Long Play Entertainment (organizadora del evento), Pol Liza Ríos, durante una entrevista con el programa ‘Fútbol como Cancha’ de RPP.

Debido a ello, Indecopi anunció que se iniciará una investigación, según lo anunciaron en sus redes sociales.

Imagen

"Ante las quejas reportadas sobre la ausencia del futbolista Lionel Messi en el Meet and Greet del partido amistoso entre el Inter Miami y Universitario de Deportes, el Indecopi, en su rol de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, ha iniciado acciones para determinar si existe algún incumplimiento a las normas de publicidad y/o alguna vulneración de los derechos de los consumidores por parte de los organizadores de dicho evento", señala el mensaje de la entidad.

PUBLICIDAD

Esto luego de que el exfutbolista de Barcelona se ausentó en la firma de camiseta y toma de fotos con sus admiradores. Solo estuvieron sus amigos Luis Suárez y Sergio Busquets, quienes atendieron a los presentes.

De acuerdo al periodista de Joseph Fajardo de ATV Deportes, el exfutbolista del Barcelona decidió no presentarse en el evento.

“Lionel Messi no quiso asistir al ‘Meet and Greet’. Estaba ‘indispuesto’, según le informó la organización del evento a los hinchas. Busquets bajó en su reemplazo. Los citaron a las 11:00 a.m. en el Swissotel, pero el mismo día a las 3:17 a.m. mediante correo. Desorganización total”, se lee en el post del comunicador.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: