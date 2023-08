La Organizadora del Miss Cañete 2023, Alicia Hermosa de la Cruz, empujó al agua a un periodista gráfico porque le hizo una polémica pregunta sobre una supuesta referencia a una de las candidatas del certamen. Este indignante hecho ocurrió en un hotel en San Vicente, Cañete.

En las imágenes, se puede observar que el periodista Renzo Carbajal terminó empapado tras caer al agua mientras intentaba hacerle una pregunta a la Organizadora del evento Mis Cañete 2023.

El comunicador de la oficina de imagen de la municipalidad distrital de San Antonio indicó que solo buscaba confirmar una polémica declaración que escuchó minutos antes.

“Era casi una amenaza lo que ella me había comentado hacia la candidata de San Antonio, yo con mi cámara voy y le quiero recalcar que vuelva a repetir lo que dijo, realmente fue muy indignante y fue ahí donde la señora me empujó”, dijo.

El incidente ocurrió en un hotel en San Vicente donde se daba a conocer las actividades por el aniversario de cañete como la elección y coronación de su reina. Poco antes la organizadora acusó a una regidora de manipular la elección.

“Me pidió a mí, que me inclinara para una candidata a que el diera ganadora, y le dije que no. (¿La regidora Ariana), Ariana. Me están haciendo quedar mal”, comentó la organizadora del certamen.





