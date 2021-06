Totalmente calcinado e inservible quedó el auto del periodista Carlos Padilla Castillo, de 60 años, luego de que ardiera en llamas de forma incontrolable al frente de su domicilio en Chimbote. “Todo indicaría que sería un atentado”, dijo a Perú21.

Pasada la medianoche del miércoles, el conductor de Antena TV Chimbote había llegado a su vivienda y estacionado su vehículo en el jirón José Balta. Alrededor de las dos de la mañana, fueron sus propios vecinos quienes desesperados le tocaron la puerta de su vivienda para avisarle que el auto –que le servía también para efectuar sus labores periodísticas– se estaba incendiando.

“El carro ha quedado prácticamente destrozado. Me parece, todos me indican, que sería una mano negra”, remarcó.

En Chimbote

En los últimos días, el periodista se ha mostrado –durante su programa– a favor de “defender la democracia y la libertad”. Según su testimonio, esto podría haber incomodado a algún sector de la población.

“Por ejemplo, he dicho cómo es posible que diga [Pedro Castillo] que de Cusco a Machu Picchu haya vuelos cuando no hay. O que el caso del feminicidio sea producido por la ociosidad. No me parece a mí. Son ideas que doy; y de repente eso les incomoda”, aseveró.

Padilla remarcó que el hecho se encuentra en investigación y prefirió no mencionar nombres ni agrupaciones. Aunque sí manifestó que las versiones preliminares descartarían que se haya tratado de un simple corto circuito, “por la magnitud y la forma” del incendio. Es por ello que sus sospechas son más que válidas.

Este caso fue advertido por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), que exigió “una investigación inmediata sobre lo ocurrido para conocer la verdad de los hechos y sancionar a los que resulten responsables”.

“Rechazamos cualquier tipo de violencia contra periodistas, sea contra ellos o con intentos de intimidación”, dijo por su parte Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) a Perú21. “Esperamos que cualquier resultado de la elección (de este domingo) sea respetado de manera democrática y que el próximo presidente respete a cabalidad las libertades de expresión y de prensa”, agregó.

