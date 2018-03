IGP: Siete sismos sacuden tres departamentos

La tierra no dejó de temblar ayer en el interior. Es que, desde la madrugada hasta la mañana, siete temblores sacudieron Piura, Arequipa y Huánuco, informó el Instituto Geofísico del Perú ( IGP ).

En la primera de las regiones mencionadas se produjeron cinco sismos en la provincia de Sechura. El primero ocurrió a la 1:16 a.m. y fue el más fuerte (4.5 grados).

El segundo temblor, de 3.6°, se produjo a las 2:06 a.m. El tercer evento, también de 3.6°, se registró a las 2:29 a.m. En tanto, el cuarto sismo, de 3.5°, se reportó a las 8:45 a.m. Finalmente, el quinto movimiento en la Capital de la Arena fue de 4.0° y ocurrió a las 8:52 a.m.

Por otro lado, en Arequipa, un sismo de 3.5° se registró a la 1:56 a.m. en Quilca, provincia de Camaná. Por su parte, en Huánuco, la tierra tembló a la 1:57 a.m. con un sismo de 3.9°. El epicentro fue Tingo María.

TENGA EN CUENTA



- Los sismos en Piura pusieron en alerta al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).



- Con estos eventos, los temblores reportados este año en Piura suman 28. Eduardo Arbulú, jefe del COER, dijo que Sechura es zona de riesgo por sus placas tectónicas.