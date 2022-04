Para el secretario de Juventudes de Ica, Rusell Nina, la situación en Ica está descontrolada y la única salida es que el presidente Pedro Castillo renuncie al cargo.

“Quiero brindar las condolencias a la familia de Jhony Quinto un compañero agricultor de Ica(...) Es para no creer que Castillo no se digne a dar un mensaje, por lo menos, de condolencias a las familias fallecidas. Las manos de Pedro Castillo ya están manchadas de sangre. La población de Ica lo está declarando persona no grata”, indicó.





Perú21Tv conversó con el secretario de Juventudes de Ica, Rusell Nina Gonzáles sobre la paralización en Ica que ya cobró su primera víctima.

En otro momento el dirigente sindical denunció que el Gobierno de Pedro Castillo está tratando de deslegitimar su protesta con infiltrados.

“En Ica la población está muy alterada. Nos parece extraño que el Gobierno intente infiltrar a gente que no es ni siquiera agricultor, que cuando tiran piedras la Policía no los detengan. En los videos que tenemos se ve esa situación. Lamentablemente lo que quiere hacer Perú Libre y el Gobierno es buscar el caos y llamar a su Asamblea Constituyente y eso no es lo que estamos pidiendo, lo que pedimos es que el presidente se vaya”, concluyó.

