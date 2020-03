Luis Alberto Martínez Cortés, cantante amateur de Ica, conocido como ‘Chayan Plus’, fue detenido por la Policía en su vivienda mientras realizaba una transmisión en vivo. De manera intempestiva, agentes invadieron la casa del artista local, ubicada en el distrito de La Tinguiña.

La polémica operación quedó registrada en video, ya que el músico se encontraba transmitiendo en vivo uno de sus ensayos para entretener a sus amigos y seguidores durante el aislamiento social obligatorio.

“¡Para la bulla, para la bulla!” ¿Qué estás haciendo? ¡Salga de acá!", gritó uno de los efectivos al ingresar al domicilio.

‘Chayan Plus’, quien se preparaba para entonar una serie de canciones para sus seguidores en redes sociales, fue sorprendido con música en volumen alto y sentado leyendo su partitura.

El hombre indicó a las autoridades que lo trataran con delicadeza porque está mal de la pierna por una enfermedad crónica; sin embargo, uno de los uniformados hizo caso omiso y lo empujó de forma abrupta para que subiera a una patrulla.

Según la Municipalidad de La Tinguiña, la intervención al cantante y otras tres personas se hizo porque se encontraban “celebrando una fiesta y libando licor”.

Según la Municipalidad de La Tinguiña, la intervención al cantante y otras tres personas se hizo porque se encontraban “celebrando una fiesta y libando licor”.

No obstante, en el video de la captura se ve a Martínez Cortés sentado solo en su sala escuchando música, previo a su ensayo en vivo.

“Hacen abuso de autoridad y se meten a mi casa. Me encontraba haciendo un pequeño ensayo, en la sala, en este lugar. Con mi computadora. Soy una persona enferma. Soy diabético. 11 años que tengo mi pierna así (muestra su pierna). La Policía me ha tratado mal. Ni como ser humano me han tratado. Me han sacado a punta de puñetes”, señaló el músico tras ser puesto el libertad después de unas horas.

VIDEO RECOMENDADO

Así funciona un respirador artificial. (AFP)