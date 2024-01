Crimen desbordado. El alcalde provincial de Chincha, César Carranza, fue herido de bala por un delincuente por resistirse a un asalto en el condominio donde reside, en el distrito de Alto Larán, mientras participaba de una reunión familiar celebrando el Año Nuevo.

Carranza indicó a agentes de la Policía Nacional que se encontraba festejando las fiestas de Año Nuevo junto a familiares cuando un grupo de delincuentes ingresó con armas de fuego, reduciendo a los presentes para apoderarse de sus pertenencias.

Según indicó, intentó salir del condominio; pero, fue visto por uno de los asaltantes, quien disparo dos veces contra su camioneta.

“A la hora que he arrancado el auto y he empezado a retroceder, una de las balas me ha entrado por el brazo. Fue de entrada y de salida, felizmente, y otra ha caído en el teléfono. He llegado hasta el portón de salida del condominio, y como estaba cerrado, he regresado”, relató en declaraciones para RPP.

El alcalde de Chincha se comunicó con el serenazgo de la municipalidad local para alertar a la Policía Nacional luego de los hechos, para luego ser llevado al Hospital San José de Chincha, donde está siendo custodiado.

Las autoridades policiales ya vienen investigando el caso, recabando información en la zona de los hechos para reunir pistas que permita dar con los responsables del crimen.

