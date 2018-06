Pese a que el Ejecutivo manifestó que habrá sanciones a todos los maestros que decidan acatar la huelga, el líder del Conare no da marcha atrás.

"Ya estamos en lima. Nosotros mañana estamos en las calles nuevamente" , anunció Pedro Castillo en una entrevista en Canal N . Pese a que el Ejecutivo manifestó que habrá sanciones a todos los maestros que decidan acatar la huelga, el líder del Conare no da marcha atrás.

También expresó las demandas que exige el magisterio. Según él, no se han resuelto varios puntos negociados con el gobierno desde el año pasado tras la huelga de maestros que inició en junio y duró varios meses.

"Se destina el 6% del producto bruto interno al sector Educación. Qué hay de la remuneración equivalente a una UIT, donde ya se mandó un cronograma de las remuneraciones con fechas y montos. Qué hay del pago de la deuda social de los 200 milenios de soles, donde había un acuerdo del año pasado y, sin embargo, (lo) han destinado para pagar al mismo personal del Ministerio de Educación, de Huampaní, del IPD, cuando esta plata se debía destinar 100% al magisterio. ¿Qué hay de esta situación que se decía que había un aumento del piso salarial?, pero no explicaron por qué razón, antes de implementar este piso salarial, se le aumentó horas del

trabajo al magisterio. Los maestros de primaria ya no trabajamos 30 horas, sino 35 horas. Los maestros de secundaria ya no trabajamos 24 horas sino, 30, 32 horas", dijo Pedro Castillo .

Castillo enfatizó en que el Gobierno no le está dando la importancia debida a sus reclamos. Dice que no hay una respuesta clara, que "ya lo revisarán en los próximos proyectos de ley", pero no hay cambios tangibles.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, aseguró en una entrevista publicada este domingo en el diario Correo que su institución está cumpliendo con los acuerdos alcanzados el año pasado, como un aumento progresivo de los sueldos hasta los 2 mil soles soles, que culminará en diciembre de este año.



Alfaro destacó que el 99 % de las maestras de educación inicial pasó satisfactoriamente la evaluación de desempeño a la que se oponía el sindicato, mientras que el 1% recibirá capacitaciones para que lo intente nuevamente.



El ministro lamentó que el plan de recuperación de las clases perdidas en la anterior huelga no fue eficiente y la calidad de la educación fue mucho más baja, por lo que unido a este nuevo paro auguró que afectará con toda seguridad a los resultados de la nueva prueba Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA).