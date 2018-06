Huelga de maestros: 5 puntos clave sobre la anunciada nueva protesta

El Perú soportará una nueva huelga de maestros. Esa es la amenaza que ha lanzado un grupo de profesores liderados por Pedro Castillo para el próximo lunes 18 de junio. Desde el Ministerio de Educación consideran la manifestación como ilegal y han sido enfáticos: si un maestro participa será sometido a descuentos en sus haberes.

¿QUIÉN LO ORGANIZA?

El líder de esta medida de fuerza es Pedro Castillo, el dirigente que también estuvo al frente de la protesta similar que paralizó por más de 60 días las actividades escolares en 2017 en todo el país.

Castillo manifiesta y firma como líder del Comité de Lucha de las bases regionales del SUTEP, aunque desde el sindicato que agrupa a los maestros del país descartan que ostente tal cargo. Castillo es también dirigente del Sute-Conare, una facción del sindicato que fue catalogado por el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, como una organización criminal vinculada a Sendero Luminoso.

Comité nacional de lucha de las bases regionales decidió la huelga en mayo.

¿CUÁLES SON SUS DEMANDAS?

Entre sus demandas se encuentran la suspensión de la evaluación de desempeño docente y elevar el piso salarial a S/2.000, así como destinar una partida adicional de S/200 millones durante el 2018 a los presupuestos de los gobiernos regionales para el pago de sentencias judiciales.

¿EL SUTEP APOYA LA HUELGA?

La huelga del 18 de junio no es una propuesta del SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú). Alfredo Velásquez, secretario general del SUTEP, consideró que la agrupación de Castillo es "inexistente" y que el gremio de maestros no acatará la huelga del 18 de junio.

Velásquez señaló que desde el Sutep mantienen claras demandas contra el Ministerio de Educación; sin embargo, han decidido continuar con el diálogo. “El magisterio se ha dado cuenta de que no apuesta por la aventura. Apostamos por la lucha mediante la negociación colectiva”, puntualizó.

¿POR QUÉ EL MINISTRO SE REUNIÓ CON CASTILLO?

El pasado 4 de junio el ministro de Educación, Daniel Alfaro, se reunió por cuatro horas con la facción liderada por Pedro Castillo , donde también estuvieron varios dirigentes regionales. La reunión contó con el disgusto previo de varios frentes, desde algunos legisladores hasta la secretaria del Sutep.

El encuentro no llegó a buen puerto. Al finalizar Pedro Castillo indicó que la huelga continuaba en pie debido a que no se alcanzaron acuerdos. Acusó al ministro de mostrarse "intransigente". "Esperamos no le pase lo de su ex antecesora Marilú Martens”, dijo Castillo con cierto aire amenazante.

Este lunes, el ministro Alfaro explicó que la reunión no dio frutos porque la facción de Castillo pedía derogar la ley de reforma magisterial, las evaluaciones y exigía su reconocimiento como gremio magisterial. Por otro lado, sostuvo que se reunió con ellos porque manejan una agenda de diálogo.

¿QUÉ MEDIDAS TOMARÁ EL MINISTERIO?