A pesar de las pruebas en su contra, Danyk Mariela Farfán Retto, la mujer acusada de abusar sexualmente de su dos hijas en Huarmey (Áncash), asegura ser inocente.

El programa periodístico Punto Final hizo pública la confesión de la madre, quien indicó no tener responsabilidad de la difusión de videos sexuales en los que ella estaría abusando de sus hijas.

"Yo voy a probar mi inocencia. La prensa puede decir muchas cosas", señaló Farfán Retto, quien sí admitió que el material audiovisual fue grabado por ella.

"Se las mandé equivocadamente al señor (su pareja), porque yo no tengo agregado al señor. No me pertenece a mí el teléfono que se perdió. No me pertenece a mí", aseveró la mujer.

En las últimas horas, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huarmey dispuso ampliar a 72 horas más la detención preliminar de la acusada, a fin de concluir las diligencias de las investigaciones por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de persona en incapacidad de resistir.

DATOS:

-Danyk Mariela Farfán Retto fue detenida el pasado 13 de setiembre, en una habitación de hotel en Cusco, mientras tenía bajo posesión tres celulares que ya son objetos de investigación.

-Según la confesión de la acusada, los videos fueron grabados el pasado 11 de agosto.