Richard Yzaguirre era un prospero criador de patos y ahora prefiere regalarlos para que no se mueran de hambre. Esa es la grave situación que atraviesa, pues ha tenido que paralizar su granja, situada en la provincia de Huaral (Lima), porque ya no tiene con que pagar a sus trabajadores. El maíz y afrecho ya se le terminaron y ahora sus animalitos no tienen que comer en esta pandemia que atraviesa el país por el COVID-19.

Antes de la crisis, su granja iba bien, sus principales clientes eran los chifas del concurrido Barrio Chino de Lima y de otros restaurantes de la capital. Incluso llegó a tener más de 160 mil animales para atender la creciente demanda.

Sin embargo, los problemas para don Richard comenzaron con la llegada del coronavirus al Perú. Las medidas adoptadas por el Gobierno han afectado su emprendimiento. Sus trabajadores están en sus casas por la cuarentena y porque ya no tiene recursos para pagarles.

“Yo no tengo problema en regalar mis patos, prefiero que la gente tenga algo que comer antes que las aves se mueran. Sabemos que hay gente en situación de pobreza extrema que no tiene ahora para comer”, afirma el hombre, quien ahora solo cuenta con alrededor de 50 mil ejemplares.

CERDOS

Pese a la adversidad, Don Richard tiene otro negocio. “Los cerdos no podemos regalarlos, por salubridad se necesita que llegue a un camal o a los mercados para que se ofrezca como alternativas a las carnes de vacuno o pollo... Necesitamos el apoyo de las autoridades”, relata.

Yzaguirre hace un llamado a alguna autoridad o empresario para que le compren, a precio módico, los patos y cerdos que quedan en pie. De ser así, podrá tener un capital para reanudar su negocio cuando termine todo esto y podrá pagar sus deudas.

DATO

Su granja se ubica a 2 kilómetros del óvalo de Chancay, en la carretera Chancay-Huaral, provincia de Huaral. El lugar se llama Torre Blanca. Si deseas ayudar a Don Richard, su teléfono es 960805219 o 998541530.