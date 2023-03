En la carretera de acceso a la provincia de Dos de Mayo, Huánuco, se encontraba una camioneta esperando que termine un pequeño deslice de lodo y algunas piedras para seguir su camino; sin embargo, cuando parecía que ya iban a poder atravesar el lodo, el cerro aledaño a la vía se desmoronó causando el pavor entre los pasajeros y las personas que estaban cerca a lo ocurrido.

El terrible huaico, felizmente, no se llevó ninguna vida humana ni generó grandes daños materiales a pesar de que sí dejó algunos heridos, quienes fueron trasladados al hospital de la ciudad de La Unión. No obstante, ese inmenso alud terminó cayendo en el río Vizcarra, quien no soportó todo ese volumen de tierra, agua y piedras extra y se desbordó.

Hasta el cierre de esta nota, la carretera de acceso a la provincia de Dos de Mayo en Huánuco está cerrada y las personas que querían atravesarla están varadas a la espera de que las autoridades puedan hacer los trabajos respectivos de rehabilitación de la vía.

🚨¡IMPRESIONANTE DESLIZAMIENTO DE CERRO EN HUÁNUCO! Las intensas lluvias en el país generaron un nuevo deslizamiento de un cerro. Esta vez, el derrumbe en el cerro de Chalcán bloqueó la carretera de Huánuco - La Unión, capital de la provincia de Dos de Mayo. #Trujillo60 #N60 pic.twitter.com/XthFslsphO — N60 Noticias (@N60Noticias) March 3, 2023





El video muestra el preciso instante donde la camioneta esperaba que el pequeño alud se detuviera, cuando -de repente- ocurrió todo lo contrario y el cerro cayó. Además, el conductor de dicho vehículo pudo reaccionar de forma rápida y logró retroceder lo más que pudo para no sufrir ningún daño junto a sus pasajeros.





