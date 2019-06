Hombre de 119 años en Huánuco recibe por primera vez subvención de Pensión 65 

Marcelino Abad Tolentino, un ciudadano de 119 años, recibió por primera vez la subvención económica que otorga el Estado a través del programa Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) .



El programa Pensión 65 indicó que Abad Tolentino no sabe leer ni escribir, nunca tuvo esposa ni hijos y vive solo en una zona alejada del distrito de Changlla, en la provincia de Pachitea, en Huánuco. Se alimenta solo de lo que le brinda la naturaleza.

Además, señaló que el supercentenairo, al recibir los 250 soles, se mostró sorprendido, ya que no conocía los billetes de 50 soles, razón por la cual debieron ser cambiados por billetes de 10 soles.

Luego, fue sometido a una evaluación por el médico Martín Díaz, quien afirmó que el anciano gozaba de buena salud, pese a lo avanzado de su edad. “Es la primera vez que hago una receta a una persona de 119 años”, afirmó.

La comunidad de Chaglla, a fin de velar por sus habitantes longevos, ha conformado una red de jóvenes voluntarios, quienes atenderán a los adultos mayores del distrito, especialmente a Marcelino. Asimismo, para asegurar que cobre su pensión, Alcides Mendoza fue nombrado su albacea, a fin de trasladarlo desde su vivienda hasta el punto de pago.

'Mashito', como lo conocen los vecinos de los distritos cercanos, tuvo una vida llena de carencias. No tenía partida de nacimiento ni DNI, nunca votó y no fue al colegio. No tuvo un empleo formal, un salario, ni una vivienda digna. En esas condiciones transcurrió toda su larga vida hasta el 7 de febrero pasado, cuando se supo de su paradero.