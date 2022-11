El video de una policía impidiendo el paso de un taxi que trasladaba a una mujer en labor de parto en Huancayo se viralizó en redes sociales. En el clip se puede oír al esposo de la embarazada suplicarle a la agente permitirles continuar con su viaje.

“Señorita por favor déjeme pasar. Se va a morir por tu culpa” , le dice el esposo de Karen Marcelo a la agente PNP, quien prefirió darle prioridad a una comparsa que pasaba por la Av. Giraldez, por el centro de Huancayo.

“La señorita no me deja pasar. Tengo un paciente que va a dar a luz. Es una emergencia. Se está muriendo. ¿Va a dejar que se muera?”, le increpó el esposo de la embarazada. A lo que la agente respondió: “Que se muera”.

Desesperado, el hombre suplicaba que los dejara pasar pues su preocupación era mayor ya que el bebe tenía el cordón umbilical enredado en el cuello.

“En ese momento yo no estaba apto en escucharla. Pero sé que mi esposo y la Policía estaban peleando. Por las contracciones no sabía qué estaba pasando. (Mi bebe) estaba con el cordón girado (en el cuello) cuando me mandaron al hospital El Carmen, pero ya no pudimos llegar y nos fuimos a una clínica” , contó Karen Marcelo a Latina.

Al respecto, la PNP informó que Inspectoría investiga el caso y tomarán las acciones disciplinarias correspondientes. “Estamos pidiendo las disculpas del caso a toda la población de Huancayo, a la familia (agraviada)”, sostuvo el General PNP Gregorio Villalón, jefe de la VI Macro Región Policial

Como primera acción, la Policía de tránsito sería reubicada mientras duran las investigaciones, detalló el citado medio.

VIDEO RECOMENDADO

Callao: Bomberos rinden homenaje a Nicolás Santa Gadea