Huancayo: Piden ayuda para escolar de 12 años ultrajada que se encuentra embarazada [VIDEO]

La madre de una niña que sufrió una violación sexual en Huancayo y que producto de ello está embarazada pidió ayuda a las autoridades para que su hija pueda dar a luz. El cuerpo de la menor de 12 años no está apto para culminar la gestión por lo cual necesitará una cesárea y una transfusión de sangre.

La niña fue ultrajada por su primo de 16 años en Huancayo el pasado mes de febrero, según el Ministerio Público. La madre de la menor señaló que tras comunicar a las autoridades lo sucedido, tuvieron que huir porque recibieron amenazas.

"El agresor está libre, ni siquiera lo han encerrado. No han dicho nada porque ley lo ampara porque es un menor de edad". La madre agregó que su hija estuvo amenazada y su otro hijo sufrió agresiones por parte del sujeto que abusó de la menor.

La niña ha perdido el año escolar y sufre los dolores del embarazo para el cual su cuerpo no está preparado.

"Yo entiendo, yo soy católica. Yo también sé que ese niño no tiene la culpa de nada, pero me baso en mi situación económica. Mi opción era darlo en adopción, pero se me imposibilita eso, yo sé que mi niña a la larga puede decir 'para que lo diste (en adopción), tú tomaste la decisión'", declaró la mamá.

La madre solicita ayuda al Ministerio de la Mujer para salvaguardar la salud de la menor, quien —según narra la mamá— interntó suicidarse ante la situación en la que se encuentra.