Huancayo: Mujer de 24 años falleció tras haber quedado en coma por consumir leche de tigre

La asistenta social de solo 24 años, Camerin Lucero Topalaya Ríos, no consiguió superar el coma en el que cayó desde el pasado Domingo de Ramos y falleció ayer en medio del dolor de sus familiares y pareja. La muchacha había llegado al hospital Daniel Alcides Carrión tras intoxicarse por consumir leche de tigre en un puesto de la Ciudad Universitaria, en Tambo (Huancayo).

Topalaya Ríos dejó de existir promediar las 9:40 de la mañana tras un paro cardiorespiratorio. Por su parte, su enamorado Ronald Julcarima, contó a diario Correo qué ocurrió aquel domingo y su posterior ingreso al nosocomio.

“Ese día (domingo) yo estaba en mi trabajo en Santo Domingo de Acobamba y le llamé a las seis de la mañana. Me dijo que estaba en misa y luego ya en la noche su mamá me llamó y me dijo que estaba en traumashock”, manifestó su pareja a diario Correo.

Recientemente, Camerin Lucero Topalaya Ríos se había titulado y colegiado como asistenta social. Solo tenía 24 años y muchos planes de vida junto a su pareja.

“Era alegre. Quería que su familia siempre esté unida. No era renegona. No le gustaban las fiestas, en vez de eso prefería comer, irse de paseo, en vez de tomar, prefería disfrutar su vida en el campo”, manifestó al recordarla con tristeza.

La intoxicación afectó a otras 10 personas y hasta el momento no se ha dado con el responsable, manifestó indignado el hermano de la fallecida, Cristian Topalaya.

