Hilda Espíritu, madre del niño de 5 años que murió tras ser atacado por más de 30 perros cuando se encontraba junto a su hermana de 14 años cerca del río Mantaro, en el sector correspondiente al distrito de San Jerónimo de Tunan, en la ciudad de Huancayo (Junín), pidió apoyo económico pues aún su hija adolescente permanece internada en el hospital.

En declaraciones a América Noticias, la progenitora contó que llegaron a ese sector cerca del río Mantaro para lavar ropa pues no cuentan con los servicios básicos en el terreno donde viven. Narró que sus hijos se alejaron en ese momento cuando fueron rodeados y atacados por la jauría.

“Pedimos apoyo. Nosotros somos gente pobre, no tenemos nada, ni agua ni luz. Porque no tengo agua me ido a lavar, por eso he perdido a mi hijo. Tampoco tenía para comer y vender mi reciclaje”, contó la madre de familia. Añadió que pese a que lanzaron piedras y palos a los canes, pero no lograron auxiliar al pequeño.

Por su parte, Abel Cantorín, padre del menor fallecido, informó que el estado de salud de su hija de 14 años, quien sobrevivió al ataque de los canes, aún es grave.

“Aún no puede recuperarse, No puede levantarse ni caminar. Yo quisiera que me puedan ayudan para tratar a mi hija porque soy una persona de bajos recursos económicos [...] Nos falta todo. Somos gente pobre que recién he comprado terreno que no tiene instalaciones básicas. Nos trasladamos ahí [al río Mantaro} para lavar nuestra ropa pensando lavar ropa y trabajar un poco para poder sustentar y alimentar a toda la familia”, señaló.

“El SIS nos está cubriendo los gastos [de la adolescente], pero no es suficiente. Con la perdida de mi hijo ya no lo volveré a ver. Solo tendré recuerdos de mi hijo, que correteaba por este territorio”, añadió.

El velorio del menor de edad se realizará hoy, martes 18 de enero a la 1:00 p.m.

Si quiere apoyar a la esta familia, los padres del pequeño fallecido tras el ataque de la jauría brindaron los siguientes números: 971-524692 y 971823324.

VIDEO RECOMENDADO

En el siguiente video te damos a conocer cuáles son las nuevas medidas impuestas por el Gobierno. Mira cuál es el nuevo horario de toque de queda, aforos y otras restricciones.