Al tercer día de la cuarentena dispuesta por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, un grupo de ciudadanos venezolanos salió de los cuartos que habita en busca de alimentos a los mercados de la ciudad de Huancayo, en la región Junín, en donde pidieron que les regalen frutas y panes para poder subsistir estos próximos días.

Los venezolanos que se reunieron en el parque Humanmarca explicaron que trabajaban como ambulantes y percibían dinero día a día, pero ahora que no pueden laborar en las calles no cuentan con presupuesto.

Los comerciantes no fueron ajenos al pedido de los extranjeros y les regalaron frutas como uvas y plátanos. También panes. “Podemos trabajar por comida, pero si lo hacemos la policía nos bota de las calles. Por favor no se olviden de nosotros, tenemos hijos pequeños que tienen hambre y ellos no entienden de enfermedades y cuarentenas, solo nos ”, comentó Robert Yáñez.

Los extranjeros solicitaron ayuda a las autoridades regionales y al gobierno central porque no tienen ni un sol en los bolsillos. “Antes de la cuarentena trabajábamos como vendedores, mozos, o limpiando casas, tiendas, pero como han cerrado los comercios los dueños nos dijeron que ya no podían pagarnos”, contó otro venezolano.