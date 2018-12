Con apenas nueve meses de nacida, una bebé dejó de existir por haber sido presuntamente golpeada en la cabeza por su padrastro. La menor se encontraba internada en el hospital El Carmen de Huancayo desde el 12 de este mes.

La triste noticia fue confirmada por el doctor Manuel Adrián, director del centro de salud, en una entrevista con RPP. Adrián confirmó que la pequeña tuvo que resistir siete días en cuidados intensivos por un traumatismo encéfalo craneano.

"Me apena mucho. Es una paciente que ingresó el día 12 de este mes presentando un traumatismo de cráneo y con compromiso cerebral por lo que su pronóstico no era bueno (…) Pareciera que fueran lesiones producidas por agentes externos, y, bueno, no hace mucho que me llamaron y me dijeron que había fallecido la niñita", señaló el galeno, quien también aseguró que los gastos en el hospital fueron cubiertos porque la bebé contaba con el SIS.

Por otro lado, la madre de la menor quedó muy afectada, por lo que debió recibir apoyo psicológico. La mujer confesó a la Policía Nacional del Perú que su pareja, David Aparco Cajacuri (padrastro), fue el responsable de las lesiones de su hija.

Por el presunto delito, la madre ha solicitado que se ordene prisión preventiva para Aparco. El hombre está detenido en la comisaría de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, y ha negado las imputaciones, culpando a su conviviente de los golpes.