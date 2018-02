Un taxista fue lanzado al río Mantaro por unos delincuentes que le robaron su vehículo por la noche del último lunes en el distrito de San Jerónimo de Tunán, provincia de Huancayo (región Junín).

De acuerdo con información de Andina, fueron tres los malhechores que al promediar las 09:30 p.m. le solicitaron el servicio de taxi a Julián Vega Yucra (32) pero, cuando llegaron a un puente colgante, lo ahorcaron con una chalina.

Luego, lo obligaron a pasarse al asiento de atrás. Uno de los ladrones tomó el timón y lo "llevaron al puente Balsas", narró el agraviado. "Cuando llegamos al puente me golpearon y me amarraron las manos, me decían te vamos a matar si hablas y luego me lanzaron al río Mantaro", agregó.

Vega Yucra, con golpes y hematomas a la altura de su rostro, contó que necesita su herramienta de trabajo vuelta porque el vehículo se lo alquilaba a Cristina Cóndor Amancay, quien lo había adquirido hace cuatro meses.

"A crédito el costo del auto me sale a casi 16, 500 dólares y hasta el momento no lo encuentran. Agradeceré a las personas que me comuniquen si ven mi carro por algún lugar", manifestó Cóndor Amancay.

El auto, de marca Toyota y de placa AYL-511, aún no ha salido de Huancayo, confirmó el Departamento de Protección vehicular (Deprove) de la Policía Nacional, según Andina.