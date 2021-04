El Centro poblado Parco Alto, en el distrito de Anchonga, provincia de Angaraes, región Huancavelica, contará por primera vez con conexión a internet 4G, un proyecto que busca “conectar a los no conectados”. Es así, como se inaugura “La Escuelita IPT”, para acelerar el desarrollo de las comunidades a través de la inclusión digital, ofreciendo beneficios y oportunidades de la plataforma digital en sectores como salud, educación, económico, ambiental y bienestar social, teniendo como base el acceso a internet con tecnología 4G.

“La Escuelita IPT”, existe gracias a la alianza entre Internet para Todos, operador de infraestructura que lleva conectividad a las zonas rurales del país para brindar las mismas oportunidades para todos y Huawei, líder global de infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), promueve la innovación tecnológica en los diversos países en los que opera y busca acortar la brecha digital en el Perú.

En conjunto han desplegado aproximadamente tres mil estaciones base en el país con equipos de alta tecnología. Asimismo Huawei ha donado tablets a los miembros de comunidad de Parco Alto, para impulsar el desarrollo de las mujeres tejedoras y agricultores de la comunidad, y así puedan tener un mejor aprendizaje en las diferentes plataformas digitales y vendan sus productos a través del comercio digital, incentivando e impulsando el desarrollo de sus familias y la localidad.

Durante la ceremonia de inauguración virtual, participó Maciste Diaz, Gobernador Regional de Huancavelica, quien agradeció la oportunidad que IPT y Huawei brindan a las zonas rurales para su desarrollo social, “Esta región está por convertirse en la primera región orgánica del Perú. Internet va a servir para todos los productores, para que puedan saber los precios y puedan vender mediante internet. Estoy muy emocionado por participar en este evento tan importante que va a engrandecer mi región Huancavelica. Agradezco a IPT y Huawei por hacerlo posible”.

Asimismo, Ramón Belito Gala, alcalde de Parco Alto, destacó el desarrollo que podrán lograr gracias a la tecnología de Huawei, ya que propicia la inclusión social y va a permitir mostrarle al país y al mundo todo lo que tienen por ofrecer. “Desde la comunidad de Parco Alto, estamos muy contentos de poder usar internet para informar sobre nuestros productos agrícolas y los tejidos de nuestras madres de la comunidad de Parco Alto”.

De otro lado, Bao Getang, CEO Huawei del Perú sostuvo “Nos sentimos muy contentos de haber establecido esta alianza con IPT. La misión de Huawei es llevar el mundo digital a todas las personas, hogares y organizaciones por un mundo inteligente y completamente conectado. Estamos en Perú, 20 años trabajando por un Perú totalmente conectado, para conectar no sólo las ciudades, sino también las zonas rurales, es nuestro compromiso. Porque no tener acceso a internet, es no tener igualdad de oportunidades para hacer negocios, para el acceso a educación y salud. Estoy convencido que este es el inicio de un vida próspera para los vecinos de Parco Alto”.

Por su parte, Teresa Gomes de Almeida, CEO de IPT, indicó que en alianza con Huawei trabajarán en conjunto con las comunidades para demostrarles el valor de la conectividad en sus zonas, capacitándolos para fomentar sus negocios en plataformas online, entrenándolos continuamente, además de propiciar beneficios a nivel salud, educación y económico. “Estamos seguros que marcará un antes y un después, porque sabemos que la llegada de la conectividad: transforma la vida de las personas, permite el desarrollo económico y social de los pueblos y del país y es justo este nuestro compromiso de desarrollo sostenible”, resaltó.

De esta manera y tras la presentación virtual en la comuna, se reiteró el compromiso de contribuir con acelerar el despliegue del internet móvil de alta velocidad para transformar la vida de los peruanos. Continuar con el despliegue, trabajando en conjunto entre el sector privado y la colaboración de las diferentes municipalidades y representantes de las comunidades para poder acercar los beneficios del mundo digital a todos y poder cerrar el año conectando a más de 2.4 millones de personas en 13 mil localidades.

