Viajaron desde centros poblados alejados para despedir en su última morada a su familiar sin imaginar que horas después lo acompañarían a ese largo viaje sin retorno. Un total de 21 personas que acudieron a un velorio murieron intoxicados al beber licor, al parecer, adulterado en la región Huancavelica.

Los decesos se produjeron uno tras otro en tres días. Todos ingresaron a diferentes centros de salud presentando los mismos síntomas: vómitos, convulsiones, respiración lenta, piel azulada. Otros familiares se encuentran internados en estado crítico, según informó la Policía.

Las víctimas viajaron desde Angaraes, Anchonga y Lircay hasta la ciudad para acudir al velorio de su familiar y en algunos casos sus amigos. Ellos compraron licor en una bodega y bebieron sin respetar el estado de emergencia.

Los afectados empezaron a presentar los síntomas 24 horas después pero no le tomaron importancia. Luego del sepelio cada uno retornó a su hogar y dos días después fueron llevados de urgencia a los hospitales donde murieron y algunos fenecieron en sus casas.

Una de las víctimas es Polinario S.Q. (43), quien murió en su casa del barrio Ccollpa en el poblado Uchcupampa. El cuerpo fue llevado al mortuorio del Hospital de Lircay donde el médico diagnosticó como causa del deceso pancreatitis aguda, neumonía por aspiración, intoxicación alcohólica.

Y así se fueron reportando las demás muertes entre ellos Máximo P.M.,Gregori Ll. C. (39), Luis Chávez S. (47), María C. O. (44), Lucía T.I. (78), Víctor P.I. (62), Elsa L.C. (40), Cirilo P.A. (53), Segundino H.E. (43), Rufina B.C. (57), Modesto M.L. (57). Roperto S.C. (78), Ceriano I.C.(50), Magno H.I. y de Delfín Ñ.Q. (58).

Detectives de la Divincri de Huanvelica iniciaron las pesquisas para esclarecer el caso y determinar si se trató de un hecho accidental o provocado.

