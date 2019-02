Conoce dónde puedes dejar tus donaciones para los afectados por lluvias y desbordes en el sur del país

El Perú está en emergencia. Desde la última semana se vienen presentando intensas lluvias en la zona sur del país y el balance es desastroso: 10 fallecidos hasta la fecha y más de 1,000 afectados.

Las cifras fueron brindadas por el presidente Martín Vizcarra, quien anunció que desde el Ejecutivo se ha asignado a un ministro por cada región afectada, entre ellas Huánuco, Arequipa y Tacna.

El lunes Senamhi alertó sobre el inminente incremento de los caudales de los ríos Sama y Callazas, en Tacna; y Otora, en Moquegua, por las intensas lluvias. De acuerdo con dicha entidad, esto podría activar –en cualquier momento– las quebradas de la zona y ocasionar nuevos huaicos.

Es así que urge llevar ayuda a los damnificados y afectados por la emergencia.

PUNTOS DE ACOPIO DE DONACIONES

1. El grupo El Comercio ha dispuesto dos centros de acopio para recoger las donaciones, que serán llevadas a la brevedad. Se necesita de frazadas, alimentos no perecibles o agua embotellada)

- Planta de Pando (Calle Paracas 532 - Pueblo Libre de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.)

- Puntos de distribución de Publimetro (De 7:00 a.m. a 10:00 a.m.)

2.- Cáritas acopia alimentos no perecibles, artículos de limpieza y aseo personal, así como frazadas, en la Calle Omicrón 492 - Parque Internacional de Industria y Comercio, Callao. (El horario es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.)



3. La ONG Juguete pendiente también recibe donaciones de dinero para ayudar a damnificados de Tacna, Moquegua y Arequipa. Los interesados pueden depositar a BCP Cuenta Corriente en Soles: 1932411148029

CCI: 002 19300241114802919

SWIFT: BCPLPEPL

Razón Social: Juguete Pendiente

RUC: 20601904901

4. En Tacna, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Prefectura iniciaron una campaña para recibir donaciones de ropa, agua y alimentos no perecibles. Los puntos de acopio son: Plaza Zela en el Cercado de Tacna y la Plaza Pérez Gamboa en el distrito de Gregorio Albarracín.