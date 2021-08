5 de 8

GEC Archivo

El pueblo tacneño venera a la bandera porque representa a su querida e irrenunciable patria. Uno de sus más preclaros hijos, Federico Barreto, conocido como - El poeta del cautiverio - , le escribió un sentido poema llamado - Lejos del hogar -, que logra plasmar el inmenso amor de los tacneños al Perú: “Amo a mi patria con idolatría porque en su suelo pródigo he nacido, porque en ella he gozado y he sufrido y porque es madre de la madre mía... (Foto: GEC Archivo Histórico)