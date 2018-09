Una realidad que duele, que permanece, que no acaba. En nuestro país, cada hora se registran 18 denuncias por violencia contra la mujer, según el Ministerio Público . Pero se calcula que esta cifra es más alta, pues muchas víctimas de este tipo agresión no acuden a las autoridades.

Así lo reveló Juan Huambachano, gerente del Observatorio de Criminalidad de la mencionada institución. El funcionario agregó que, en lo que va del año, la Fiscalía ha contabilizado 75 feminicidios y que hay 20 muertes de mujeres que vienen siendo investigadas porque tienen todas las características de esta clase de crimen.

LA DEGOLLÓ EN LA CALLE

Precisamente, la noche del lunes, un sujeto degolló a su ex pareja en la Av. Elmer Faucett, en plena vía pública, a pocos metros del aeropuerto, porque pensaba que ella se iba a ver con otro hombre.

Víctor Hugo Soto Mija (51) fue retenido y golpeado por los propios transeúntes, quienes lo entregaron a la Policía. Mientras que Rosa Peralta Torres (41) fue llevada al hospital San José del Callao, al que llegó cadáver, pues había perdido mucha sangre.

“Al subir al carro (combi), me encontré con ella. Le pregunté, ¿adónde vas? No me respondió nada. Esperé a que pagara para escuchar adónde iba. ¡A Aduanas!, le dijo al cobrador”, manifestó a la Policía. Y fue en el paradero Aduanas donde ocurrió el crimen.

“Saqué la navaja de mi bolsillo y me abalancé sobre el cuello. Mi objetivo era solo asustarla, pero lo que me dijo me cegó, me dio cólera y reaccioné de esta manera. Teníamos un año de relación”, confesó el criminal con total sangre fría.

SABÍA QUE...

* Ayer se publicaron modificaciones a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

* Entre estas, se menciona el arresto ciudadano en casos de flagrancia, la rehabilitación de la víctima y el agresor, y la protección a la mujer.