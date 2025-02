Homenaje póstumo a suboficial, su esposa y su hija de 2 años: VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA EN TRUJILLO

La ciudad de Trujillo vive momentos de luto tras la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza, donde el colapso del techo dejó seis fallecidos, entre ellos el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jhon Chávez Valeriano, su pareja Daniela de la Cruz y su hija de apenas 2 años.

La pérdida de la familia ha causado gran conmoción en la comunidad y en las instituciones a las que pertenecían. En la Comisaría de Miramar, donde Chávez Valeriano prestaba servicio, sus colegas le rindieron un homenaje póstumo, destacando su compromiso con la ciudadanía y su vocación policial.

Imagen Foto: Cortesía PNP

Posteriormente, el féretro de Daniela de la Cruz fue llevado a la Universidad Católica de Trujillo, donde se le rindió homenaje. Estuvieron presentes la rectora Mariana Silva Balarezo; el decano de la Facultad de Humanidades. Asimismo, se dio a conocer que serán llevados al cementerio El Remanso para su sepelio.

Imagen Foto: Difusión

En medio del dolor, la madre de Daniela de la Cruz expresó su indignación y desamparo. En declaraciones a Canal N, denunció que no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte del centro comercial. “Nadie me está ayudando, nadie me apoya. Solo la Policía Nacional del Perú está con nosotros”, afirmó entre lágrimas.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer las causas del colapso y determinar posibles responsabilidades en este lamentable hecho que ha dejado a varias familias enlutadas.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO