Hombre sindicado por ofrecer sexualmente a su sobrina en redes afirma haber sido hackeado

Dio la cara. El sujeto sindicado por haber ofrecido los servicios sexuales de su sobrina de solo 5 años en Facebook rompió su silencio en torno a la repudiable publicación y negó ser el autor del mensaje que se ha viralizado en redes sociales.

Alexander Quispe Puchuri señaló que fue hackeado por un desconocido, quien utilizó su imagen para difamarlo. Además negó tener una sobrina de 5 años.

"Yo nunca he publicado ese mensaje. Yo no utilizo ese tipo de comentarios y mis amistades saben que hace un mes he sido hackeado (en Facebook), y por eso les pedí que me eliminaran de sus contactos" , expresó en Cadena Sur de Marcona.

"Soy conciente de que esta publicación es muy grave y no se lo deseo a nadie ya que es algo muy serio, no puede ser que a uno lo difamen de esa manera. Me están dañando a mí y a mi familia" , agregó Quispe Puchuri y señaló que ha realizado la respectiva denuncia ante la PNP.



Añadió que sospecha que ese mensaje proviene de una mujer y que sería de México. "Por mensaje me he comunicado con esa persona y me saluda desde México... incluso me dijo que ya lo aburrí y que quiere eliminarme", expresó indignado.

MOTOTAXISTA EN NASCA



Quispe Puchuri dio referencias en torno a su vida y su actividad laboral. "Soy soltero y vivo con mi madre y hermanos. Trabajo como mototaxista en Nasca", expresó Quispe Puchuri.



Indicó además que abrió otra cuenta de Facebook tras verse hackeado. "Sin embargo, al verme en esta problemática, estoy pensando en eliminarme completamente de redes", sostuvo.