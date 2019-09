Un hombre asesinó a su hermano mayor con un cuchillo, luego haber peleado en una fiesta en el barrio de Véliz, en Huancayo . Al ser trasladado a la comisaría de Agustín de Cajas, el asesino confesó que había sido violado por su víctima cuando era adolescente.

Cliser Antonio Rodríguez Laguna, de 33 años, confesó que asesinó a su hermano mayor, Fredy Elmer Rodríguez Laguna (40), debido a que este lo había violado constantemente desde los 12 hasta los 14 años.

''Cuando estaba chibolo me violó, desde esa fecha nunca pude dormir bien por esos recuerdos que venían a mi cabeza. Ayer hubo una fiesta en el barrio y nos terminamos peleando, por eso regresé con cólera y me acordé lo que él (Fredy) me hacía'', dijo a los policías.

Fredy Elmer Rodríguez Laguna fue asesinado mientras dormía en la casa de su madre. Cliser Antonio tomó un cuchillo de cocina y acuchilló a su hermano en la brazo, el cuello y el pecho, según informa HCO TV Huamachuco.

''Solo escuché cuando llegó mi hijo menor (Cliser) borracho, le dije que descansara, y luego de un rato mi otro hijo (Fredy) dijo ‘au’, al acercarme vi que sangraba, por eso lo llevamos al EsSalud'', contó Felipa Laguna, madre de ambos sujetos.

El autor del delito fue trasladado a la dependencia policial del sector para las diligencias legales y ahora será investigado por la División de Investigación Criminal.