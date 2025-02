Hombre confesó asesinato de madre de 10 hijos: "No quería cocinar"

Un sujeto, identificado como Macario Salcedo Cornelio, de 39 años, confesó haber matado a la madre de sus 10 hijos en su vivienda, ubicada en una zona conocida como Tintihuasi, jurisdicción del centro poblado Antijirca, distrito de Churubamba, en el departamento de Huánuco.

El feminicidio se produjo la madrugada del último 27 de enero. Según el homicida, atacó con un balón de gas a su conviviente, Teresa Huaranga Hermitaño, de 39 años, y la golpeó hasta acabar con su vida.

Estas declaraciones las dio luego de ser retenido por sus vecinos de la comunidad campesina de Antijirca, que lo amarraron a unos palos y lo llevaron a la plaza, donde fue detenido por la Policía. En la delegación policial, aseguró que sentía celos de un sujeto apodado como 'Mestizo'.



“Ella desde hace seis meses hablaba con ‘Mestizo’ y a mí no me hacía caso, no quería cocinar, puro renegada nomás andaba y eso me daba cólera”, dijo al juez de paz de Antijirca, Alipio Rojas Cuéllar.

Detalló que la madrugada del 27 de enero regresó de una fiesta a las 3:00 de la madrugada y cometió el crimen: "Estaba durmiendo y ella misma empezó a alocarse, botó el celular que estaba cargando, se chancó con el balón de gas y de ahí nomás yo también le di en la cabeza con el balón de gas que estaba al lado, donde estaba durmiendo en el suelo”. Tras el hecho huyó a las alturas de Huaricancha, donde está su casa y de donde es natural.

Al ser consultado si había visto a su conviviente con otra persona para llegar a matarla, refirió que el tal ‘Mestizo venía en moto a visitarla.

El caso está a cargo del magistrado Iván Aguirre, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la jurisdicción.

